Prognose Goldpreise

Der November gehört statistisch gesehen zu den ertragreichen Monaten für Gold-Anleger.

Im vergangenen Monat war der Goldkursverlauf nicht ganz optimal. Anleger mussten im Oktober einen Kursverlust von 0,13 Prozent hinnehmen. Am letzten Handelstag im Monat lag der Wert bei ca. 1.611 Euro. Nichtsdestotrotz dürfte dieser November einen Kursgewinn für Anleger bescheren. Der November rangiert statistisch gesehen auf dem dritten Platz der besten Goldmonate des Jahres mit einem durchschnittlichen Kursgewinn von 1,14 Prozent.

Glänzende Aussichten im November

In den letzten 50 Jahren durften sich Anleger 29 von 40 mal über einen Kursanstieg im November freuen. Einzig die Monate Januar (Ø Kursanstieg von 2,83 %) und Mai (Ø Kursanstieg von 1,69 %) schneiden statistisch gesehen besser ab. Für den Monat November waren insbesondere die Jahre 2008 bis 2011 von Vorteil. Im Rahmen der Weltwirtschaftskrise und der europäischen Staatsschuldenkrise sind die Goldpreise massiv angestiegen. Die derzeitige Weltsituation mit der Corona-Pandemie nimmt ebenfalls Einfluss auf die Goldpreisentwicklung.

Die Corona-Pandemie

Auch wenn eine Wirtschaftskrise noch nicht für jedermann wirklich spürbar ist, gehen Experten von einer starken Rezession in naher Zukunft aus. Um die bevorstehende Krise abzumildern, pumpen Regierungen derzeit haufenweise Geld in den Wirtschaftskreislauf. Krisen und die Erhöhung der im Umlauf befindlichen Geldmenge sind zwei Hauptfaktoren für die Flucht zur Investition in Ressourcen wie Gold. Die erhöhte Nachfrage sorgt wiederum für einen höheren Goldpreis.