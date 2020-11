philoro-Chef Rudolf Brenner über die US-Wahlen

Im Interview spricht philoro-Chef Rudolf Brenner über die Auswirkungen der US-Wahlen auf die Börse.

philoro-Chef Rudolf Brenner geht von einer großen Euphorie an der Börse aus, sollte Joe Biden gewinnen und sollten sich die Demokraten in allen drei Instanzen (Weißes Haus, Repräsentantenhaus, Senat) durchsetzen, sodass das angekündigte Konjunkturpaket schnell freigegeben werden kann. Nichtsdestotrotz sieht Brenner einen möglichen Gewinn von Biden mit gemischten Gefühlen, da der Demokrat für Steuererhöhungen einsteht und auch der Ölindustrie den Rücken kehren will. Auch wenn man mit einer kurzfristigen Positiventwicklung am Aktienmarkt rechnen kann, so warnt der philoro-Chef vor übereilten Investitionen, da eine allgemeine Unsicherheit herrscht und Trump bei einer Niederlage bereits die Wahlanfechtung angekündigt hat.

Weitere Informationen im Video.