Niki Fellner spricht im Interview mit philoro-Chef Rudolf Brenner über eine mögliche Blase am Finanzmarkt.

Rudolf Brenner beschreibt die derzeitige Situation am Aktienmarkt als eher schwierig und unsicher. Darüber hinaus gibt der philoro-Chef Branchen an, die ein erhöhtes Investitionsrisiko aufzeigen. Darunter befindet sich unter anderem die Banken-Branche, die vor allem im anglo-amerikanischen Raum eine sehr geringe Eigenkapitalquote aufweist. Aber es gibt auch Gewinner am Aktienmarkt: Insbesondere Tech-Unternehmen wie Apple und Co. gehören zu den wenigen Corona-Siegern und dürften auch nicht so schnell vom Thron verschwinden. Des Weiteren spricht Brenner über die Auswirkungen der US-Wahl auf den Aktienmarkt.

Anschließend widmen sich die Gesprächspartner den Themen Immobilien, der globalen Konjunktur und Gold.

Weitere Informationen im Video.