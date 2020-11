So beeinflusst die US-Wahl den Aktienmarkt

Höhenflug oder tiefer Fall? Der Experte Rudolf Brenner analysiert im Interview mit Wolfgang Fellner die Zukunft des Börsenmarkts und die besten Anlagemöglichkeiten.

Die meisten Polit-Experten sind sich mittlerweile sicher: Der Demokrat Joe Biden wird der neue Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Damit ändert sich nicht nur in den USA viel, auch der Aktienmarkt wird von dieser wichtigen Wahl beeinflusst. Welche Auswirkungen haben die US-Wahlen auf die Börse? In welche Aktien sollte man jetzt am besten investieren? Was passiert mit dem Dollar-Kurs? Um Antworten auf diese Fragen zu bekommen, hat „Oe24“-Herausgeber Wolfgang Fellner den Geschäftsführer der derzeit erfolgreichsten heimischen Goldmarke philoro, Rudolf Brenner, zum Gespräch eingeladen.

Im „Fellner! LIVE“-Interview analysiert Rudolf Brenner den gegenwärtigen Börsenkurs und die Zukunft des Aktienmarktes. Laut ihm habe der Börsenmarkt den Sieg von Joe Biden schon vorweggenommen: Bereits einige Tage vor der Wahl ist hier ein starker Anstieg der Kurse zu verzeichnen. Dieser Aufwärtstrend scheint sich in der nächsten Zeit fortzusetzen.

Börsen-Höhenflug

Warum profitiert die Börse von Bidens Wahlsieg? Da der Kapitalmarkt nicht mehr vorrangig von einzelnen Akteuren bewertet wird, sondern zu 80 Prozent an Algorithmen gebunden ist, hängt es von diesen ab, ob der Börsenkurs steigt oder fällt. Rudolf Brenner zeigt sich im Interview sicher, dass derzeit gute Rahmenbedingungen für einen anhaltenden Börsenboom vorherrschen: Joe Biden und seine Demokratische Partei planen, ein 2100 Milliarden schweres Stimulus-Paket in die größte Volkswirtschaft der Welt zu pumpen. Das bedeutet für den Markt eine stark erhöhte Liquidität, weil viel mehr Geld im Umlauf ist, und große Investitionen in die Wirtschaft.

In diese Zweige sollten Sie jetzt investieren

Die Börse wird laut dem Experten also wahrscheinlich weiter Fahrt aufnehmen, beflügelt vom neuen „Liebling der Börsen“ Joe Biden und dem von ihm unterstützten Stimulus-Paket. Wer wird von dieser Geldspritze profitieren? Brenner stellt die These auf, dass die Biden-Administration vor allem auf erneuerbare Energien, Infrastruktur und den Techniksektor setzen wird. Für Investor*innen könnte es sich also lohnen, in die „green economy“ zu investieren.

Auch die Pharmaindustrie und der Gesundheitsbereich können wahrscheinlich mit US-Geld rechnen, denn Biden hatte bereits im Wahlkampf eine Gesundheitsreform angekündigt, die „Obamacare“ ähnlich sein soll. Biden war als Vizepräsident von Barack Obama ja an dieser Reform beteiligt gewesen. Eher unbeliebt bei den Demokraten sind alte, fossile Energien, auch Fracking sieht sich eher in der Krise. Ebenso rät Brenner von Google- und Apple-Aktien eher ab.

Sichere Geldanlagen

Was sich fast immer lohnt, sei laut dem philoro-Chef eine Investition in Sachwerte wie Immobilien. Als „sicheren Hafen“ bezeichnet Brenner die Wertanlage Gold. Er rechnet damit, dass auch der Goldkurs weiter steigt. Sein Tipp: Wichtig sei es, in physisches Gold zu investieren, da Zertifikate und Derivate nicht immer vertrauenswürdig sind.

Mehr Analysen zum Aktienkurs und die Zukunft des Dollars finden Sie im untenstehenden Video: