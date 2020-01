Holz-Pellets: Sehr Gut! Heizöl: Nicht Genügend!

Dass die Verbrennung von fossilen Brennstoffen wie Benzin, Diesel und auch Heizöl schlecht fürs Klima ist, ist bekannt. Wie enorm die negativen Auswirkungen allerdings wirklich sind wird deutlich, wenn der CO2 -Ausstoß von Heizöl extraleicht mit einem erneuerbaren und CO2-neutralen Brennstoff wie Holzpellets verglichen wird. Bei solch einem Vergleich ist es wichtig nicht nur die Emissionen beim Verbrennen selbst, sondern auch alle CO2-Emissionen in der Produktion und dem Transport zu berücksichtigen.

CO2 in der Herstellung und dem Transport

Bei Heizöl extraleicht umfasst dies die Suche, Exploration und Förderung sowie die Verarbeitung, Raffinerie und Produktion bis hin zu Transport und Lieferung. Zu berücksichtigen sind die sehr langen Transportwege von den Förderstätten in Saudi-Arabien, Libyen, Russland und den USA liegen. Holzpellets werden aus den Nebenprodukten heimischer Sägewerke erzeugt. Dies bedeutet, dass ohnehin Anfallende Sägespäne zu hochwertigen Pellets weiterverarbeitet werden. Somit sind kurze Wege in Österreich sichergestellt.

Wie viel CO2 fällt tatsächlich an?

Die Basis für einen objektiven Vergleich ist der Energiegehalt. Daher gibt es Unterschiede in der Menge, aber nicht in der erzeugten Energie respektive der Wärme. Bei ca. gleichem Energiegehalt betrachten wir daher 500l Heizöl und eine Tonne Pellets. Werden alle bereits zuvor genannten Faktoren der Herstellung berücksichtig, liegen die CO2 Emissionen bei folgenden Werten:

CO2-Fussabdruck

Holzpellets 24,5 kg CO2

Heizöl extraleicht 1.350 kg CO2

© Gerd Altmann - Pixabay.com

Die CO2 Emissionen durch die Produktion und den Verbrauch von Heizöl extraleicht sind unglaublich hoch. Durch die knapp 600.000 noch immer aktiven Ölheizungen im Land entsteht ein enormer und gänzlich vermeidbarer Schaden für unser Klima. Wichtig ist, dass die politischen Rahmenbedingungen dahingehend geändert werden, dass der Austausch von Ölheizungen auf Pelletheizung schneller stattfinden kann.

Was bedeutet CO2 Neutralität?

Im Gegensatz zu Erdgas oder Heizöl extraleicht ist Holz CO2-neutral. Dies liegt daran, dass Holz zum Wachsen Sonnenenergie und Kohlendioxid (CO2) benötigt. Diese Energie und das CO2 werden im Holz gespeichert. Bei der Verbrennung wird die Sonnenenergie in Form von Wärme wieder frei. Der gebundene Kohlenstoff wird ebenfalls wieder in die Atmosphäre abgegeben. Es entsteht so viel CO2, wie der Baum zuvor beim Wachsen der Umwelt entzogen hat.

Datenquelle: Heizöl extraleicht/Umweltbundesamt, Holzpellets/unabhängige Auditoren