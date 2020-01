Pelletheizungen überzeugen mit Klimaschutz und Komfort!

Moderne Pelletheizungen überzeugen, da sie höchsten Heizkomfort mit einem konkurrenzlos günstigen Brennstoff aus der Region verbinden. Energiekostenvergleiche bestätigen: die umweltfreundliche Heizalternative Holzpellets ist auch wirtschaftlich sehr attraktiv.

© Haas & Sohn

Wie funktioniert eine Pelletheizung?

In Hinblick auf Lagerung und manche Abläufe unterschiedet sich das Heizen mit Pellets kaum vom Heizen mit Öl. Die bestellten Pellets werden mit einem Silo-LKW angeliefert und über einen Schlauch in das Pelletlager eingeblasen. Ein Jahresvorrat Brennstoff ist so schnell und ohne jede Mühe an Ort und Stelle – Holzpellets bilden somit gespeicherte Energie für eine ganze Heizsaison. Moderne Pelletzentralheizungen arbeiten vollautomatisch. Über ein Fördersystem werden die Pellets aus dem Lager entnommen und in die Brennkammer des Heizkessels transportiert. Dort erfolgt die elektrische Zündung. Hochentwickelte Sensortechnik gewährleistet zusammen mit den trockenen und einheitlichen Holzpellets eine perfekte Verbrennung mit minimalen Emissionen. Die meisten Pelletkessel verfügen heute über eine Aschelade mit Rädern, die das Entsorgen der Asche – in der Regel ein bis zweimal im Jahr – einfach macht.

Regionalität spart CO2

Der wesentliche Unterschied zum Heizen mit Öl oder Gas liegt in der Verwendung eines naturbelassenen, CO2 neutralen heimischen Brennstoffs. Dieser hat nur kurze Wege von der Produktion bis zum Verbrauch hinter sich und wird nicht quer durch die Welt transportiert. Holzpellets sparen so auch durch ihre Regionalität CO2! Während fossile Energieträger meist aus Krisenregionen stammen und durch politische oder wirtschaftliche Unruhen starken Preisschwankungen ausgesetzt sind, ist der Preis von Pellets seit über zehn Jahren konstant günstig – aktuell ist der Energieinhalt von Erdgas rund 60 % und der von Heizöl extraleicht rund 55 % teurer als jener von Pellets.

© ProPellets - APA Auftragsgrafik

Herstellung

Österreichische Holzpellets werden aus Säge- und Hobelspänen hergestellt, die bei der Holzverarbeitung in Sägewerken ohnehin anfallen. Die 42 übers ganze Land verteilten Pelletieranlagen sorgen für einen regional verfügbaren, hochwertigen Brennstoff und stärken zudem die Wirtschaft vor allem in ländlichen Gebieten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten mit Pellets zu heizen. Vom dekorativen Pelletkaminofen über flexible Kombigeräte mit Scheitholz bis hin zur leistungsstarken Zentralheizung ist für jeden Anwendungsbereich etwas passendes erhältlich.

© ProPellets

Pelletzentralheizungskessel

Der klassische Pelletheizkessel steht in der Regel in einem Heizraum im Keller und versorgt das Gebäude über Radiatoren oder eine Fußbodenheizung mit Wärme. Ein automatisches System fördert die Pellets aus dem Lager zum Heizkessel. Moderne Pelletkessel sind bereits ab einem Leistungsbereich von ca. 5 kW erhältlich und eignen sich so auch für gut gedämmte Gebäude. Besonders wirtschaftlich ist ein Pelletkessel in Gebäuden mit hohem Wärmebedarf, da der Brennstoff sehr kostengünstig ist.

Pelletkaminofen

Ein Pelletkaminofen heizt den Wohnraum, in dem er aufgestellt ist durch Wärmestrahlung und warme Luft. Der Vorratsbehälter des Ofens wird mit Pellets aus Säcken händisch befüllt und funktioniert ansonsten vollautomatisch. Man kann eine fixe Raumtemperatur einstellen, die der Ofen selbstständig herstellt, oder aber die Heizstärke per Knopfdruck regeln. Zusätzlich sorgt das flackernde Feuer für eine gemütliche Wohlfühlatmosphäre im Wohnzimmer.

© RIKA

Kombikessel Pellets und Scheitholz

Sehr beliebt sind auch sogenannte Hybridkessel für den Einsatz von Pellets und Stückholz. Diese sind besonders für Heizer interessant, die Zugang zu günstigem Scheitholz haben und zusätzlich den Komfort eines vollautomatischen Heizsystems genießen möchten. Hybridkessel können leicht auf Pelletbetrieb umgeschaltet werden, wenn man keine Zeit zum Einheizen hat, oder für ein paar Tage verreist ist. Die Kombikessel können auch automatisch auf Pellets umschalten, sobald das Scheitholz abgebrannt ist oder die Pelletfeuerung für das automatische Entzünden des Scheitholzes verwenden.

Weitere Informationen zum Heizen mit Pellets und zu den möglichen Förderungen finden Sie auf der Website www.propellets.at