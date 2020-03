"Raus aus Öl"-Bundesförderung 2020

Der „Raus aus Öl“-Bonus wird heuer ebenfalls über den Sanierungscheck für die Umstellung eines fossilen Heizungssystems auf Pellets vergeben.

Auch für das Jahr 2020 gibt es Förderungen vom Bund für neue Pelletheizungen. Insgesamt 100 Millionen Euro stehen für die neue Förderung zur Verfügung.



Auch in diesem Jahr können sich zukünftige Pelletheizerinnen und Pelletheizer über einen voll gefüllten Fördertopf freuen. Insgesamt werden 100 Millionen Euro für den Wechsel von fossilen auf erneuerbare Energieträger freigegeben. Wird ein Heizsystem auf eine neue und umweltfreundliche Pelletheizung umgestellt, kann über den Sanierungsscheck der Raus-aus-Öl Bonus in Anspruch genommen werden.



Die Förderhöhe für einen Kesseltausch z.B. beträgt 30%, maximal 5.000 Euro. Im vergangenen Jahr gab es auch eine finanzielle Unterstützung beim Erwerb eines Pelletkaminofens. Diese wird es höchstwahrscheinlich auch heuer wieder geben. Bedingt durch die aktuelle Corona-Krise ist die konkrete Abwicklung der Förderung noch nicht im Detail festgelegt. Angesicht angesichts der aktuellen Lage und der damit einhergehenden Fokussierung auf unbürokratische Vorgehensweisen wird sich an den bisherigen Förderungskriterien vermutlich wenig ändern.

© ProPellets.at

Sanierungsscheck für Private 2020

Die konkrete Abwicklung der Förderung ist noch nicht festgelegt, doch angesichts der aktuellen Lage und der damit einhergehenden Fokussierung auf unbürokratische Vorgehensweisen wird sich an den bisherigen Förderungskriterien vermutlich wenig ändern.



Es sind Vereinfachungen im Bereich der Antragstellung geplant. Somit können auch Leistungen, die seit dem 1.1.2020 erbracht wurden, zur Förderung eingereicht werden.

Der Sanierungsscheck erlaubt die zusätzliche Inanspruchnahme der Länderförderungen.

Die Abwicklung der Förderung des "Raus-aus-Öl Bonus" für Private 2020 obliegt dem Klima- und Energiefonds der Kommunalkredit Public Consulting GmbH (KPC).

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das "Serviceteam Sanierungsscheck" der KPC.

Kontaktdaten:

Telefon: +43 1 31 6 31 264

E-Mail: sanierung@kommunalkredit.at

KPC-Förderstelle-Link: Förderstelle KPC