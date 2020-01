Sie schonen unser Klima und unsere Geldbörsen

Österreich hatte 2019 einmal mehr einen Winter und auch Frühling der Extreme hinter sich. Der Winter war geprägt von Schneemassen und eisiger Kälte. Der Frühling startete in manchen Regionen warm, bis Ende Mai war es dann aber in ganz Österreich verregnet, kalt und stellenweise sogar wieder schneereich. Bei diesen Temperatur- und Wetterbedingungen ist es besonders schön, wenn man in ein warmes Zuhause heimkommt in dem man sich geborgen fühlen kann.

In Zeiten der Klimakrise ist es allerdings entscheidend, wie die wohlige Wärme fürs Zuhause erzeugt wird. Wussten Sie, dass in einem Haushalt bis zu 80 Prozent der Energie für Wärme aufgewendet wird? Um auch unseren Kindern und Kindeskindern eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen dürfen fossile Brennstoffe, auch bei der Wärmeerzeugung, keine Rolle mehr spielen.

© RIKA

Heizen mit Holzpellets aus Österreich ist ein wichtiger Beitrag zur Lösung der Klimakrise. In gut isolierten Gebäuden kann ein Pelletkaminofen im Wohnzimmer das ganze Haus mit Wärme versorgen. Besonders schön sind bei Kaminöfen die Sichtfenster die einen Blick auf das flackernde Kaminfeuer ermöglichen. Für Gebäude mit weniger Isolierung kann eine Pelletzentralheizung fürs ganze Haus CO2 neutral Wärme spenden.

© Geber86 - iStock

Holzpellets schonen nicht nur das Klima, sondern auch den Geldbeutel!

Seit über zehn Jahren sind Pellets der günstigste Komfortbrennstoff.

