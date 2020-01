So entstehen Pellets!

Für Pellets werden keine Bäume gefällt. Pellets sind Nebenprodukte der Holzverarbeitung in Sägewerken. Holzverschnitt, Säge- und Hobelspäne verwandeln sich zu Brennstoff.

Mehrer Schritte sind nötig, um aus Säge- und Hobelspänen sowie Holzverschnitt Pellets zu machen.

In einem ersten Schritt müssen die feuchten Sägespäne getrocknet werden. Die Energie dafür wird in der Regel durch die Verbrennung von Rinde bereitgestellt, die im Sägewerk als Reststoff anfällt. In vielen Fällen wird bei der Rindenverbrennung nicht nur Wärme, sondern auch Strom produziert – auch die dabei anfallende Abwärme kann optimal für die Späne-Trocknung genutzt werden.

© proPellets

Nach der Trocknung werden die Späne zerkleinert und mit hohem Druck – ähnlich wie bei einem Fleischwolf – durch die Löcher einer sogenannten Matrize gepresst. Dadurch entstehen die Pellets in ihrer typischen Form.

© proPellets

Zur Erleichterung des Pressvorgangs werden geringe Mengen (max. 1,8%) Maisstärke beigemengt. Die durch das Pressen erhitzten Pellets werden gekühlt, gesiebt und danach in Silos für die Lieferung zum Kunden gelagert bzw. in Säcke verpackt.

© weyo - stock.adobe.com

Bestellt ein Kunde lose Pellets, werden diese mit einem Silo-LKW geliefert und mit einem Schlauch in das Lager befördert.

© proPellets

Mehr Infos dazu: www.propellets.at