Alles für Halloween zum HOFER Preis

Der Herbst ist da, und das bedeutet, Halloween steht vor der Tür! Am 31. Oktober ist es wieder soweit, und Kinder ziehen durch die Nachbarschaft, um mit dem traditionellen „Süßes, sonst gibt's Saures!“ ihre Taschen zu füllen.

HOFER hat die perfekten Angebote, um die kleinen Geister zu besänftigen – von süßen Leckereien bis hin zu gruseligen Snacks, die auf keiner Halloween-Party fehlen dürfen.

Halloween-Spaß für Groß und Klein bei HOFER

Für alle, die es nicht erwarten können, ihre Schüsseln mit Halloween-Süßigkeiten zu füllen, bietet HOFER eine breite Auswahl an gruseligen Leckereien. Egal ob knusprig, fruchtig oder schokoladig – hier findet jeder das Richtige, um den Abend des Grauens besonders süß zu gestalten:

HALLOWEEN Snack Gespenster, Original, 75 g

Ideal für den kleinen Hunger zwischendurch: knusprige Geister-Snacks, die nicht nur Kinder begeistern. Preis: 0,99 € pro Stück. © HOFER ×

Kaubonbons mit Tattoo, Cola, 150 g

Diese fruchtigen Kaubonbons sorgen für Überraschungen: Jedes Bonbon enthält ein cooles Tattoo zum Aufkleben. Preis: 1,79 € pro Packung. © HOFER ×

HALLOWEEN Jelly Beans Glücksrad, 100 g

Für alle, die gerne das Glück herausfordern: Ein buntes Jelly Beans-Rad im Halloween-Design sorgt für Spannung und Spaß. Preis: 3,29 € pro Packung. © HOFER ×

CHOCEUR Milch Mäuse Halloween, 300 g

Für alle Schokoladenfans: Niedliche Milchmäuse im gruseligen Halloween-Stil. Preis: 3,69 € pro Stück. © HOFER ×

HALLOWEEN Schoko-Lollies, 150 g

Leckere Schokoladenlollies in verschiedenen Halloween-Motiven, perfekt zum Verteilen. Preis: 1,79 € pro Packung. © HOFER ×

HALLOWEEN Mini Schokotafeln, 300 g

Kleine Schokotäfelchen in gruseligem Design, ideal für die Schüssel an der Haustür. Preis: 3,69 € pro Packung. © HOFER ×

Halloween-Spaß zum Selbermachen

Für alle, die lieber selbst kreativ werden, bietet die HOFER-Rezeptwelt zahlreiche Ideen für schaurig-leckere Gerichte. Perfekt für Halloween-Partys oder einen gemütlichen Abend zu Hause:

Spinnen-Muffins

Diese kleinen Schoko-Muffins mit essbaren Spinnenbeinen sind ein echter Hingucker und ganz einfach zuzubereiten. © HOFER ×

Süße Geister

Zuckrige Leckerbissen, die aussehen wie kleine Gespenster, sind der ideale Snack für die Halloween-Nacht. © HOFER ×

Kürbissuppe mit Fledermausbrot

Ein herzhafter Klassiker, verfeinert mit knusprigem Brot in Form von kleinen Fledermäusen. Perfekt für die kühle Herbstzeit! © HOFER ×

Besuchen Sie die HOFER-Rezeptwelt online und entdecken Sie noch mehr gruselige und köstliche Rezeptideen!

Ob Sie die Kinder an der Tür mit Süßem überraschen oder sich selbst an gruseligen Rezepten versuchen wollen – bei HOFER finden Sie alles, was Sie für ein gelungenes Halloween benötigen.