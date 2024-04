Hofer grillt ab heute die Preise!

Endlich sind sie da - die warmen Temperaturen und längeren Abende haben uns erreicht. Viel mehr braucht es kaum, um die heurige Grillsaison einzuleiten.

Auch wenn das sommerliche Wetter ganz kurz Pause macht, Hofer startet mit 10. April so richtig in die Grillsaison. Gab es zum Wochenstart schon die beste Ausrüstung ( Mit Top-Angeboten: Hofer startet in die Grillsaison )

Gibt es nun auch das passende Grillgut im Angebot.

Ab 10. April preisgesenkt bei HOFER:

• GENUSS 100% AUS ÖSTERREICH Knacker: 1 kg, um 5,99 Euro statt 6,99 Euro per Packung - Preisreduktion um 14 %

• BBQ Cevapcici: 450 g, um 3,49 Euro statt 3,99 Euro per Packung - Preisreduktion um 12 %

• BBQ Grillspezialitäten: Alm Griller, BBQ Giller oder Scharfe Griller, 275 g, um 2,69 Euro statt 2,99 Euro per Packung - Preisreduktion um 10 %

• ZURÜCK ZUM URSPRUNG BIO-Hühnerfilets: Artikel in verschiedenen Gewichtsgrößen verfügbar, z.B. 428 g um 10,69 Euro statt 11,98 Euro per Packung - Preisreduktion um 11 %

• Nürnberger Rostbratwürstel: Klassik oder fettreduziert, 300/250 g, um 3,29 Euro statt 3,59 Euro per Packung - Preisreduktion um 8 %

• GENUSS 100% AUS ÖSTERREICH Berner Würstel: 1 kg, um 6,49 Euro statt 6,99 Euro per Packung - Preisreduktion um 7 %

• GENUSS 100% AUS ÖSTERREICH Debreziner: 360 g, um 3,59 Euro statt 3,89 Euro per Packung - Preisreduktion um 7 %

• BEEF ROYAL Rindersteaks: Artikel in verschiedenen Gewichtsgrößen verfügbar, z.B. 205 g, um 3,89 Euro statt 4,10 Euro per Packung - Preisreduktion um 5 %

• GENUSS 100% AUS ÖSTERREICH Hühnerfilet: natur, um 11,49 Euro statt 11,99 Euro per Packung

Ab 12. April saisonal bei HOFER erhältlich:

• BBQ Brat- und Grillkäsetaler: Gouda, Paprika-Chilli oder Tomate-Basilikum, 280g, um 2,99 Euro per Packung

• BBQ Grillbeilagen: Grillmix oder Senfgurken, 670g, um 1,79 Euro per Glas

• BBQ Maiskölbchen: 340g, um 1,19 Euro per Glas

• BBQ Mini Tapas-Sticks: Kräuter oder Klassik, 200g, um 1,49 Euro per Packung

• BBQ Gewürze im Brief: Steak-Gewürz, Geflügel-Gewürz, Burger-Gewürz etc, 40g, um 0,99 Euro per Packung

• BIO Natura Bio-Delikatessgurken: 670g, um 2,99 Euro per Glas