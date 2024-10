Satte Rabatte beim XXXL Turbo-Shopping

XXXLutz bietet Ihnen wieder fantastische Möglichkeiten, um Ihre Wohnträume zu verwirklichen. Mit dem XXXL TURBO-Shopping erwarten Sie satte bis zu 50% Rabatt auf Markenprodukte vom Herstellerlistenpreis.

Und das Beste: zusätzliche 10% obendrauf in Form von Gutscheinen für den nächsten Einkauf.

XXXL TURBO-Shopping: Bis zu 50% Rabatt und 10% extra

Die zusätzlichen 10% on Top sind nicht nur in den Filialen einlösbar, sondern auch im Online-Shop. Geben Sie einfach den Rabattcode "TOP10" ein, um auch online zu sparen. Für alle, die schnell zugreifen, gibt es noch mehr: Bis Freitag, den 25. Oktober, erhalten Sie bei einem Einkaufswert ab 1.000 Euro die Lieferung kostenlos und zahlen nur einen geringen Aufpreis für die Montage.

Rabattauswahl für jeden Geschmack

Beim XXXL TURBO-Shopping gibt es eine breite Auswahl an reduzierten Produkten. Hier eine Übersicht der aktuellen Angebote:

20% Rabatt auf viele lagernde Bettwäschen

20% Rabatt auf viele lagernde Vinyl- und Laminatböden

20% Rabatt auf viele lagernde Kinderwägen und Buggys

20% Rabatt auf viele lagernde Produkte der Marken Seltmann Weiden und Riess Kelomat

20% Rabatt auf viele lagernde Kunstpflanzen und Kunstblumen

20% Rabatt auf viele Leuchten der Marke Elstead

Viele Möbel-Highlights

Hier einige Produkte der Angebots-Auswahl:

Beldomo System Wohnlandschaft in Flachgewebe Hellgrau

Diese Wohnlandschaft gibt es jetzt für nur 1.499€ statt 3.193€ © XXXLutz/Hersteller

Stylife Wohnwand (325/202/47 cm) in Graphitfarben, Eichefarben

Diese Wohnwand gibt es jetzt für nu 1.111€ statt 2.532€ © XXXLutz/Hersteller

Carryhome Boxspringbett (140/200 cm) in Anthrazit

Dieses Boxspringbett gibt es jetzt für nur 799€ statt 1.746€ © XXXLutz/Hersteller

Voleo Esstisch (Holz, Metall, 150-190/90/76 cm)

Diesen Esstisch gibt es jetzt für nur 1.299€ statt 2.885€ © XXXLutz/Hersteller

Voleo Eckbank (235/173 cm) in Grün, Schwarz, Eichefarben

Diese Eckbank gibt es jetzt für nur 899€ statt 1.874€ © XXXLutz/Hersteller

Voleo Armlehnstuhl in Stahl Webstoff

Diesen Armlehnstuhl gibt es jetzt für nur 199€ statt 351€ © XXXLutz/Hersteller

Xora Schreibtisch höhenverstellbar, mit Memoryschalter und Kabeldurchlass

Diesen Schreibtisch gibt es jetzt für nur 399€ statt 507€ © XXXLutz/Hersteller

Novel Drehstuhl in Webstoff Schwarz

Diesen Drehstuhl gibt es jetzt für nur 179€ statt 285€ © XXXLutz/Hersteller

Markenrabatt auch auf Einbauküchen

Neben den Rabatten auf Möbel gibt es beim XXXL TURBO-Shopping auch bis zu 55% Rabatt auf viele Einbauküchen der Marken Dieter Knoll, Novel, Celina und Dan. Zusätzlich erhalten Sie 10% on Top in Form von Gutscheinen für Ihren nächsten Einkauf. Besonders lohnend: Beim Kauf einer Einbauküche ab 3.500 Euro profitieren Sie von kostenloser Lieferung und Montage. Ausgenommen aus der ganzen Aktion sind alle Werbe- und Aktionsartikel aus den aktuellen und in den letzten 30 Tagen gültigen Prospekten auf www.xxxlutz.at/prospekte und Online Only Produkte.