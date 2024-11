XXXLutz feiert Black Shopping Week

XXXLutz feiert die beliebte Black Shopping Week und lädt Sie ein, von außergewöhnlichen Rabatten und exklusiven Vorteilen zu profitieren.

Die Aktion läuft bis zum 2. Dezember 2024 und bietet eine ideale Gelegenheit, Ihre Wohnträume zu verwirklichen, bevor der Winter Einzug hält. Welche Angebote auf Sie warten und wie Sie am besten sparen können, erfahren Sie hier.

Große Auswahl an Rabatten – nur bis zum 2. Dezember

Mit der Black Shopping Week hat XXXLutz ein wahres Einkaufshighlight gestartet. Seit dem 20. November 2024 können Sie aus zahlreichen Angeboten wählen, die von Möbeln über Deko bis hin zu Haushaltswaren reichen. Besonders interessant: Sie sparen bis zu 20 % auf Ihren gesamten Einkauf und profitieren bei einem Möbeleinkauf ab 1.000 € von einer kostenlose Lieferung.

Die Angebotshighlights

Hier einige ausgewählte Produkte, die während der Black Shopping Week besonders ins Auge stechen:

XMAS Christbaumkugeln (9-teilig) für nur 14,99 €

© XXXLutz

Novel Kombiservice (20-teilig) für nur 69,90 €

© XXXLutz

Xora Beistelltisch (Maße ca. 33 x 33 x 60,5 cm) für nur 25 €

© XXXLutz

Carryhome Lowboard (Maße ca. 140 x 44 x 40 cm) für nur 129 €

© XXXLutz

Wer also schnell ist, sichert sich die besten Schnäppchen!

Exklusiv für Stammkunden: Gratis Genuss im XXXL-Restaurant

XXXLutz denkt nicht nur an Ihr Zuhause, sondern auch an Ihr leibliches Wohl. Stammkunden kommen im XXXL-Restaurant ab 15 Uhr in den Genuss eines besonderen Vorteils: Zu Ihrem Lieblingskaffee gibt es täglich ein Stück Torte nach Wahl gratis dazu.