Dem Adrenalinkick auf der Spur

Der wilden, ursprünglichen Natur ganz nahe sein und sich auf ein Abenteuer voll Nervenkitzel und Action einlassen. dafür gibt es im Ötztal unzählige Möglichkeiten: Raften oder Kanufahren in tosenden Gewässern, Paragleiten hoch über Tälern oder gut gesichert am steilen Felsen. Der Fun-Faktor kommt dabei auch dank Outdoor-Anlagen wie der AREA 47 nicht zu kurz. Ganz nach dem Credo für Erlebnishungrige: Einfach ausprobieren.

Lieblingsaktivitäten. Von Helden empfohlen.

Was es in der AREA 47 zu erleben gibt, sprengt jede Vorstellungskraft und lässt selbst hartgesottenste Outdoor-Enthusiasten Respekt zollen. Der ultimative Outdoor-Freizeitpark in Österreich lotet die Grenzen des Möglichen aus, bis es nichts mehr auszuloten gibt.

Beinahe senkrechte Rutschen, eine Riesenschaukel im freien Fall, der höchste Hochseilklettergarten Österreichs. Cannonball, Blobbing, Indoor-Motocross und vieles mehr treibt deinen Pulsschlag in die Höhe - genau wie deine Mundwinkel, sobald du es geschafft hast und nur noch eines willst: es nochmal erleben.

Die spannendsten Touren

Selbst Leute, die meinen, schon alles gesehen zu haben, werden irgendwann recht still, wenn sie im Schatten meterhoher Felswände im Herzen einer gigantischen Schlucht stehen - oder wenn rauschende Fluten das Boot fast zum Kentern bringen. Die Touren vereinen Nervenkitzel mit Naturerleben, sportliche Höhepunkte mit erstklassigem Coaching und Betreuung, sowie unvergessliche Erlebnisse mit echten Erfolgen. Egal ob zu Wasser, auf dem Land oder im Inneren eines Berges.

Die AREA 47 ist für alle jene, die ein Abenteuer suchen, für die Outdoor mehr ist, als die Welt da draußen und für die, die adrenalingeladene Power außergewöhnlicher Sportarten entdecken wollen.