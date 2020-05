Detox Urlaub

Bei der Detox Fastenkur geht es darum Giftstoffe und schädliche Stoffwechselprodukte aus dem Körper zu leiten. Die Entschlackung soll helfen den Körper zu reinigen und Zivilisationskrankheiten vorzubeugen. Dabei wird keine feste Nahrung konsumiert sondern Kräutertees, Smoothies oder Gemüsesuppen. Zusätzlich wird das Fasten im Urlaub durch Bewegung an der frischen Luft und Entspannung unterstützt.

Viele österreichische Hotels haben den Trend aus Hollywood übernommen und stellen Pakete zur Verfügung, die die Entschlackungskur mit Urlaub kombinieren.

Das Hotel Larimar in Stegersbach im Südburgenland bietet verschiedene Detox Packages an, darunter Intervallfasten, Heilfasten, Basenfasten und Ayurveda Detox. Kombiniert sind die Angebote mit Massagen, Wellness, Sporteinheiten und Expertenberatungen. Das Hotel setzt auf fünf verschiedene Methoden des Detox, die alle zur Entschlackung und Verbesserung des Stoffwechsels beitragen sollen.

Das Posthotel in Achenkirch in Tirol ist ein stillvolles Detox-Hotel. Das Hotel setzt beim Detox auf Ernährung nach Traditioneller Chinesischer Medizin, ein Fitnessprogramm mit Coaches sowie Mentaltraining mit einem chinesischem Shaolin-Meister. Durch diese Komponenten, soll der Körper in Einklang mit einer Reihe von Behandlungen gebracht werden.

Am Lanserhof in Lans in Tirol werden Entgiftungskuren individuell angepasst. Mediziner testen den Konstitutionstyp des Gastes und stimmen darauf ein effektives Selbstreinigungs-Programm ab. Körper und Seele sollen dabei nachhaltig gereinigt werden. Während des Detox stehen Gäste unter ständiger ärztlicher Betreuung und erhalten unterstützende therapeutische Maßnahmen wie Detox-Bäder oder Massagen.

Im La Pura Women's Health Resort im Waldviertel wurden Entgiftungskuren speziell für Frauen entwickelt. Durch gezielte Behandlungen, sollen Schadstoffe abgebaut werden und ein Impuls für einen gesünderen Lebensstil gegeben werden. Je nach gewünschter Dauer des Detox Programms können verschiedene Pakete gebucht werden, die mit Wellness Behandlungen komplimentiert werden.

Urlaub und abnehmen können beim Detox-Urlaub miteinander verbunden werden.