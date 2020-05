Hinein in die Laufschuhe und hinaus in die Natur - Erholung durch Mobilisierung. So lautet einer der Urlaubs-Grundsätze in der Dolomiten Residenz****s Sporthotel Sillian im Hochpustertal in Osttirol. Selbstverständlich geht’s in dem Familien-Wellnesshotel auch ums Verwöhnen und Relaxen.

Aber sportliche Betätigung im Freien steht hier, in dieser herrlichen Region, ganz hoch im Kurs. Schließlich warten 17 ausgewählte Laufstrecken direkt vor dem Hoteleingang auf sportlich-aktive Gäste. Und auf all jene, die es noch werden möchten. Denn das Ganzkörpertraining hat´s so richtig in sich: Es stimuliert Knochenbildung, bringt das Herz und den Kreislauf auf Touren und kann sogar die Lebenszeit verlängern.

„Die verordnete Tourismus-Zwangspause in den letzten Wochen haben wir unter anderem dafür genützt, neue Laufstrecken ausfindig zu machen und zu testen“, sagt Hoteldirektor Reinhard Webhofer. „Sobald wir dann wieder Gäste in unserem Haus begrüßen dürfen, haben wir für jeden Lauftyp garantiert die besten individuellen Tipps parat.“ Die Voraussetzungen für Outdoor-Aktivitäten sind in Sillian geradezu perfekt, denn er gilt als einer der sonnenreichsten Orte Österreichs.

Direkt gegenüber des Hotels liegt der Drauradweg – eine beliebte Lauf- und Radstrecke. Ohne Höhenmeter führt die Strecke entlang der Drau bis nach Lienz (30 km) oder nach Toblach (20 km). Auf dem Weg laden Wasserplätze zur kurzen Verschnaufpause und zum Abkühlen ein. Die Strecke eignet sich aber auch ideal für einen Radausflug mit der ganzen Familie. Saftige Wiesen, schroffe Bergformationen der Dolomiten und jede Menge Kultur lassen das facettenreiche Osttirol entdecken.

Neben den Laufstrecken durch die Osttiroler Natur machen die geführten Mountainbike Touren, zahlreiche Klettersteige und unvergessliche Höhenwege mit Panoramagarantie die Berglandschaft zum Aktivparadies für jede Generation. Sollten Eltern mal ohne den Nachwuchs die Natur erkunden wollen, sind die Kids währenddessen in der Kinderbetreuung bzw. im Teenie-Club 12+ garantiert in guten Händen.

Daneben bietet die Dolomiten Residenz****s Sporthotel Sillian als Familien-Wellnesshotel in Osttirol ein eigenes Kinderhallenbad für Wasserspiele. Auf ruhesuchende Erwachsene wartet der hoteleigene Wellnessbereich mit exklusivem Sauna-Angebot und Private Spa. Hier werden heuer natürlich alle neuen, gesetzlich vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregeln umgesetzt.

Besonders viel Wert wird in der Dolomiten Residenz schon seit jeher auf regionale Spezialitäten und bewusste Ernährung gelegt. Vor und nach den Ausflügen in die Natur füllt man als Hotelgast seine Energiereserven mit Vollkost und authentischen Gerichten wieder auf. In den gemütlichen Stuben, dem Restaurant und der Sonnenterrasse genießt man regionale, frische Produkte. Die Milch vom Almbauern des Osttiroler Hochpustertals, frisch gebackenes Brot aus der Dorfbäckerei, Kräuter aus dem Nationalpark Hohe Tauern oder Honig vom Imker versüßen unseren Gästen den Start in den Tag.