Geheimtipp griechische Insel Karpathos

Die Insel Karpathos ist definitiv ein Geheimtipp für alle Griechenlandurlauber. Wer ein ruhiges und ursprüngliches Griechenland erleben möchte, kommt auf der Insel mit Sicherheit auf seine Kosten.

Karpathos liegt genau zwischen Rhodos und Kreta und ist die zweitgrößte der Dodekanes Inseln. Von Wien wird der eigene Flughafen der Insel im Sommer zweimal wöchentlich von Austrian Airlines angeflogen. Nach weniger als drei Flugstunden ist das Urlaubsparadies erreicht. Obwohl die Insel nicht zu den größten zählt, hat sie einiges zu bieten.

Sehenswürdigkeiten

Die Insel ist neben Traumstränden von typisch griechische Dörfern geprägt. Besonders empfehlenswert ist das ursprüngliche Bergdorf Olympos im Norden der Insel. In dem Ort sind Damen in traditioneller Tracht gekleidet und es werden Handwerk und typische Köstlichkeiten verkauft. Die Häuser ziehen sich pyramidenförmig den Hang hinauf, ein ganz besonderer Anblick. In dem abgeschiedenen Ort kann man sich mit den gastfreundlichen Einheimischen austauschen.

© u_mzv5uwuw

Eine Wanderung zum Berg Kali Limni ist für Aktivurlauber ein Muss. Nach dem Aufstieg auf den 1.215m hohen Berg haben Wanderer eine wunderschöne Aussicht auf die gesamte Insel.

Auch die Hauptstadt Pigadia lockt mit einer malerischen Uferpromenade, typisch griechischen Tavernen, Souvenirläden und Hafen Atmosphäre. Die lebhafte Inselhauptstadt ist perfekt um abends an der Promenade zu flanieren.

Empfehlenswert ist auch das charmante Bergdorf Menetes. Die in den Berg gebauten bunten Häuser laden zu einem kurzen Abstecher ein. Besucher können in den Tavernen einkehren oder Produkte der Insel in einem der kleinen Ständen am Straßenrand kaufen.

Das Fischerdorf Finiki ist ein kulinarisches Highlight der Insel. In den Tavernen mit Meerblick kann täglich frischer Fisch genossen werden. Gleich neben Finiki sollte man dem Küstenort Arkassa einen Besuch abstatten. Der Stadtkern erwacht besonders Abend zum Leben und lädt ein sich einen Cocktail bei Sonnenuntergang zu gönnen.

Karpathos ist außerdem ein Geheimtipp für alle Surfer, denn an den Stränden südlich der Insel nahe des kleinen Flugenhafens ist es sehr windig. Hier ist das Urlaubsdomizil vieler Windsurfer. An den Südstränden findet man außerdem schon fast karibisch blaues Wasser vor.

Von Karpathos aus lohnt sich auch ein Bootsausflug auf die kleine Nachbarinsel Saria, wo man eine beeindruckende Naturlandschaft sowie historische Relikte entdecken kann.

Die schönsten Strände der Insel

Karpathos lockt Badeurlauber mit zahlreichen Buchten mit kristallklarem Wasser. Die Strände der Insel sind nicht zu überlaufen wodurch Erholung hier auf keinen Fall zu kurz kommt. Von Sandstrand, über Kies und Stein ist auf Karpathos Stränden alles dabei.

© analogicus

Einer der schönsten Strände der Insel, Kyra Panagia, liegt im Osten und zeichnet sich durch seine idyllische Atmosphäre umrahmt von Felsen aus. Die auf dem Felsen liegende gleichnamige Kapelle gibt dem Strand einen besonderen Flair. Ebenfalls im Osten der Insel gelegen befindet sich Amoopi, eine Bucht mit seicht abfallendem Wasser. Wer vom weißen Sandstrand träumt, kann im Fischerdorf Lefkos oder im Badeort Amopi unterkommen. Im Süden der Insel befindet sich Diakoftis Beach, ein Strand der schon fast karibisch wirkt mit seinem weißen Strand und kristallklarem Wasser.

Wer auf Karpathos Urlaub macht sollte sich auf jeden Fall ein Auto mieten, um an abgelegenere Orte der Insel zu kommen und verschiedene Buchten und Tavernen erkunden zu können. Wer das ursprüngliche Griechenland kennenlernen möchte, liegt mit einer Reise nach Karpathos genau richtig.

Fotos und weitere Infos zur Insel unter: http://www.karpathos-island.eu/