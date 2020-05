Golfurlaub in Österreich

Sie wollten schon immer einmal den Golfschläger schwingen oder ihr Handicap verbessern? Österreich bietet mit seinen Golfanlagen und Resorts eine große Auswahl für Golfurlauber. So kann Wellness, Entspannung und Golf für ein aktives Urlaubserlebnis sorgen. Die vielseitige Landschaft Österreichs bereitet eine große Auswahl an Urlaubszielen für Golfer, sowohl in der Alpenlandschaft, umgeben von malerischen Seen, als auch in den Weinbergen oder sogar in der Bundeshauptstadt.

Golfen in den Alpen

Wer gerne mit Alpenkulisse abschlagen will, ist in Kitzbühel genau richtig. Hier befinden sich 12 Golfhotels und 14 Golfplätze unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen in unmittelbarer Nähe. Kitzbühel ist das Golfparadies der Alpen, wo Wohlfühlen, Wellness und Golf groß geschrieben werden. Außerdem können sich Golfer mit kulinarischen Schmankerl verwöhnen lassen. So bieten beispielsweise das Grand Tirolia Hotel Kitzbühel, das Hotel Rasmushof, oder das Sport-Wellnesshotel Bichlhof Golf Packages mit hauseigenem Golfplatz an.

Golfen mit Seeblick

Mit unmittelbarem Seeblick kann am Golf Drachenwand Mondsee gespielt werden. Die einzigartige Lage im seenreichen Salzkammergut, zählt zu den schönsten Golfanlagen Österreichs. Golfplatz, Übungsanlagen, Entspannung am See, Hotel und Restaurant liegen hier in Reichweite. Das Superior Hotel Eichingerbauer in St. Lorenz am Mondsee bietet beispielsweise Golfurlaub an. Das Salzkammergut ist außerdem mit 11 wunderschönen Golfplätzen in der Seenregion für den Golfurlaub wie gemacht. Ob Fuschlsee, Mondsee, Wolfgangsee oder Wallersee, hier kann der Badeurlaub optimal aktiv begleitet werden und ist so eine Abwechslung für die ganze Familie.

Auch am Golfplatz Millstätter See in Kärnten wird mit Seeblick abgeschlagen. Auf einem sonnigen Hochplateau gelegen kann dort fleißig trainiert werden. Ein Urlaub am Millistätter See lässt sich optimal zum Golfurlaub machen. Das Hotel Kollers am Millstätter See macht Panoramagolf am See mit exklusiven Vorteilen zum perfekten Urlaubsdomizil. Das Hotel wirbt mit Golf und Wellness am See in einer der schönsten Regionen Kärntens.

Golfen in den Weinbergen

Im steirischen Thermenland werden Wein, Therme und Golf zu einem Urlaubserlebnis. Das Weingarten-Resort Unterlamm Loipersdorf ist in unmittlerbarer Nähe vieler Golfplätze und Thermen und daher optimal für den Wellness und Golfurlaub. Da entlang der Weinstraße gleich mehrere Golfplätze zu finden sind, kann mit der Steiermark Golf Card mit der man Zugang zu gleich mehreren steirischen Golfanlagen erhält. Die Ruhe im Weinberg sind die perfekte Vorraussetzung für einen entspannten Urlaub. Nach der Golfrunde ein Gläschen Wein auf der Terrasse mit Blick auf den Weingarten genossen werden.

Golfen in der Großstadt

Wer den Golfurlaub lieber mit einem Städtetrip verbinden möchte, kann auf den Plätzen rund um Wien trainieren. In und um Wien befinden sich insgesamt 15 Golfplätze, 4 davon im Stadtgebiet. In Wien kann zum Beispiel beim City & Country Club Wienerberg oder beim Golf Club Wien-Süßenbrunn gespielt werden. In unmittelbarer Nähe von Wien sind der Fontana Golf Club und der Golf Club Spillern gerne gespielt. Rund um Wien ist für jedes Budget und Können etwas dabei. Neben dem Golfen, kann Wien erkundet werden. Das Park Hotel in Baden bei Wien bietet außerdem "Golf Stay & Play" an, ein 3-tägiges Package für den Golfurlaub nahe der Bundeshauptstadt.