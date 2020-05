Kals am Großglockner/Osttirol. Es ist schon ein ganz besonderes Plätzchen inmitten der Bergidylle, an dem das Gradonna Mountain Resort ruht. Auf einer Anhöhe, umgeben von wahrlich unberührter Natur, schmiegt es sich regelrecht an den Großglockner. Vielleicht ist es seine Lage an diesem Kraftplatz, vielleicht ist es seine markante Architektur - man fühlt sich jedenfalls magisch angezogen vom Hotel und seinen 41 Chalets. Ausbruch, Auszeit, Ausblick. Im Sommerurlaub in Kals am Großglockner spürt man die Freiheit so deutlich wie noch nie zuvor. „Wir sind uns sicher, dass unseren Gästen genau diese Freiheit in der Natur künftig wichtiger denn je sein wird“, sagen die beiden Gastgeber im Gradonna, Brigitte Berger und Thomas Krobath.

© Gradonna Mountain Resort



Wer das ultimative Naturerlebnis sucht, der begibt sich auf die so genannte Königstour. In zwei Tagen führt die Wanderung von Kals durchs Ködnitztal, an der Luckner- und Stüdlhütte vorbei, hinauf auf den Großglockner. Gäste des Gradonna Mountain Resorts, die die Königstour bewältigen wollen, bekommen ein besonderes Zuckerl: Ab einem Aufenthalt von vier Nächten im Gradonna muss das Hotelzimmer für die 2-Tages-Tour und eine auswärtige Übernachtung nicht geräumt werden, sondern kann ohne Bezahlung bis zur Rückkehr behalten werden. So kann die Königstour entspannt durchwandert und die Nacht auf einer der Hütten entlang der Route verbracht werden, ohne das Gepäck anderweitig verstauen zu müssen.

© Gradonna Mountain Resort



Wer es eine Spur gemütlicher angehen will, der wählt einfach einen leichteren der insgesamt 250 Kilometer langen Wanderwege, die direkt vorm Hotel beginnen und durch das größte Schutzgebiet der Alpen führen – den Nationalpark Hohe Tauern. Oder aber man nützt als Hotelgast das Gratis-Ticket für die Seilbahn, um von ganz oben einen atemberaubenden Rundum-Ausblick über das Tal zu genießen.

© Get Preauer



www.gradonna.at