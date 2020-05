Ist es das perfekte Urlaubsziel für alle Wanderlustigen?

Während in den Sommermonaten der Badeurlaub an den zahlreichen Stränden Kroatiens überwiegt, eignet sich Kroatien in den kühleren Monaten im Frühling und Herbst für den perfekten Wanderurlaub.

Neben einfach zu bewältigenden Wander- und Spazierwegen, lassen sich auch zahlreiche herausfordernde Wander- und Trekkingrouten im kleinen Land finden.

Glücklicherweise sind die Wanderwege mehrheitlich ausgeschildert. Darüber hinaus haben Sie oftmals die Möglichkeit in den Tourismuszentralen vor Ort nach (teils kostenlosem) Kartenmaterial zu fragen.



Viele Wanderwege, ok! Aber was bietet die Landschaft?

Kurz gesagt: Kroatiens Landschaft ist atemberaubend. Kein Wunder, dass hier ständig beliebte Filme und Serien (Stichwort „Game of Thrones“) gedreht werden. Die Natur Kroatiens ist praktisch unvorstellbar schön. Nicht selten trifft man zufällig während des Wanderns auf einen Wasserfall.

Auch gibt es in Kroatien so einige Nationalparks, die mit der artenreichen Flora und Fauna beeindrucken. Im Nationalpark Krka im Süden Kroatiens beispielsweise findet man gleich 7 Wasserfälle, mehr als 800 Pflanzenarten und mehr als 200 Tierarten.

Selbst für die Bergwanderung ist Kroatien ein ideales Reiseziel. Vorteilhaft ist insbesondere die geringe Höhe der kroatischen Gebirge. Interessant ist auch, dass die Gebirgsgipfel sehr unterschiedlich ausfallen. So sind die Gipfel im pannonischen Teil Kroatiens eher mit Wald bedeckt, während die Dinarischen Alpen oftmals kahl sind und einen wunderschönen Ausblick auf das Unten gewähren.

Welche Wanderwege in Kroatien eignen sich für Anfänger und welche für Erfahrene?

Im Folgenden finden Sie eine Tabelle mit einer Auswahl an Wanderrouten nach Schwierigkeitsgrad kategorisiert. Falls Sie kleine bzw. noch unbekanntere Wanderrouten einplanen, empfehlen wir Ihnen die Verwendung einer Wander-App für Ihr Smartphone. Komoot ist eines dieser Apps, und kann für Apple und Android Geräte heruntergeladen werden.

Kann ich in Kroatien mit Hunden wandern?

Grundsätzlich eignen sich Wanderrouten in Kroatien ideal für Hund und Herrchen bzw. Frauchen. Die Berge sind relativ niedrig und ein Großteil der Routen ist markiert oder mit Schildern ausgewiesen. Nichtsdestotrotz gibt es einige wichtige Punkte, die es bei der Wanderung mit dem besten Freund des Menschen zu beachten gilt.