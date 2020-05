Top Freizeitparks in Österreich

Area 47 ist der größte Outdoor-Freizeitpark Österreichs. Auf 20.000 Quadratmetern erstreckt sich der Park im Tiroler Ötztal. Besucher können sich im Rutschenpark, beim Rafting, Bungee-Jumping oder sogar auf Wasserschi austoben. Area 47 bietet zahlreiche Freizeitangebote, die den Ausflug zu einem Familienerlebnis machen. Jeder der schon immer außergewöhnliche Sportarten ausprobieren wollte, ist bei Area 47 genau richtig.

Fantasiana Erlebnispark

Für alle Märchenliebhaber ist der Fantasiana Park in Straßwalchen bei Salzburg ein Erlebnis wert. Auf die Besucher warten 50 Attraktionen in sieben Themenbereichen der verschiedenen Märchen. Der Fantasiana Erlebnispark ist besonders für kleinere Kinder ein Erlebnis.





Familypark St. Margarethen

In den vier Themenwelten Erlebnisburg, Märchenwald, Abenteuerinsel und Bauernhof können Besucher insgesamt 80 Attraktionen entdecken. Der Familypark liegt nur 15km von Eisenstadt entfernt und bietet Spaß für die ganze Familie. Die Attraktionen reichen vom Märchenkarusell über Streichelzoo bis hin zur Familienachterbahn.

Styrassic Park

Einen Exkurs in die Urzeit und zu den Dinosauriern kann man im Styrassic Park in Bad Gleichenberg in der Steiermark erleben. Besucher können Dinosaurier Nachbildungen der bekanntesten Dinos bewundern. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Dinos, die in der Steiermark gelebt haben. Ein besonderes Highlight ist das 18m lange T-Rex Skelett.

Kärntner Erlebnispark

Der Freizeitpark am Kärntner Pressegger See ist eine gelungene Kombination aus Freibad und Freizeitpark. Besucher können sich am See entspannen und im Wasser erfrischen und die Attraktionen des angeschlossenen Erlebnisparks genießen. Erlebnislustige können den Jump mit dem Nautic Jet wagen, einen Ritt am Kometen versuchen oder eine Fahrt im Luna Loop erleben. Entspannung und Nervenkitzel treffen sich im Kärntner Erlebnispark.

Nicht vergessen werden darf natürlich der Wiener Prater, der größte und älteste Freizeitpark des Landes und erste Themenpark der Welt. Eine Fahrt mit dem Riesenrad bietet einen traumhaften Ausblick über Wien, während bei einer Fahrt mit dem Achterbahn Boomerang oder dem Praterturm alle Adrenalin Junkies auf ihre Kosten kommen. Neben dem Wurstelprater können sich Besucher auf Grünflächen entspannen, Wiener Spezialitäten in den Restaurants genießen oder sogar in Nachtclubs und Bars feiern.