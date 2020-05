Warum Thermen eine Heilwirkung haben

Was ist ein Thermalbad überhaupt?

Ein Thermalbad (auch Therme genannt) ist eine Anlage, die meist über verschiedene Bäder aus natürlichen Wasserquellen verfügt. Eine Badeanlage wird dann als Therme klassifiziert, wenn das verwendete Grundwasser eine Quellaustrittstemperatur von über 20 Grad aufweist.



Da unterschiedliche Thermalbäder unterschiedliche Wassereigenschaften aufweisen, wird grundsätzlich zwischen folgenden Arten unterschieden:

Mineralbäder

Solebäder

Schwefelbäder

Kalziumbecken

Magnesium- oder Jod- & Selenbäder

Oftmals werden Thermen für eine Kur oder Rehabilitation genutzt. Inzwischen gibt es aber auch eine große Anzahl an Thermen, die lediglich für den Spaßfaktor gedacht sind.

Und Thermen haben also eine heilende Wirkung? Tatsächlich haben Thermen eine heilende Wirkung. Sie helfen bei chronischen Schmerzen, Rückenproblemen und Einschränkungen des Bewegungsapparats. Darüber hinaus haben Sie auch eine erholsame Wirkung für die Psyche. Thermen eignen sich wegen ihrer beruhigenden Wirkung ideal für Stressabbau.



Die heilende Wirkung des Thermalwassers wird auf die Bestandteile zurückgeführt. Denn Thermen weisen einen sehr hohen Gehalt an Mineralien, wie z.B. Schwefel, Kohlensäure und Radon, auf. Schließlich geht man auch davon aus, dass die Wärme des Wassers zur (Muskel-)Entspannung beiträgt, die Durchblutung fördert und Stresshormone unterdrückt.

Kann ich mit meinem Baby/Kind in eine Therme?

Auch den Kleinen unter uns tut ein Bad in der Therme gut. Ihr Baby kann bereits mit 6 Wochen in das Thermalwasser. Wichtig ist, dass das Baby gesund ist und keinen Infekt hat. Am besten Sie lassen vor dem Besuch eine Mutter-Kind -Pass-Untersuchung durchführen.