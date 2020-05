Trotz Corona: In den meisten Haushalten ist der nahende Sommer das dominierende Thema. Jetzt – 41 Tage vor dem Start der Schulferien – fallen die großen Ferien-Entscheidungen.

Tourismus-Forscher Peter Zellmann ist überzeugt: „Etwa ein Drittel der Österreicher ist fix entschlossen wegzufahren, ein Drittel macht sich wegen Corona ernsthaft Sorgen und wartet noch ab, das letzte Drittel wird fix zu Hause bleiben.“

Die Hotel-Buchungen laufen schon voll an

In Zahlen bedeutet das: Mindestens 2,9 Millionen Österreicher machen heuer Sommerurlaub. Ein Großteil davon bleibt in Österreich. Die Hotspots sind laut Forscher Zellmann bekannt. Die allermeisten Österreicher geben Kärnten als Wunschdestination aus. Es folgen: die Steiermark, Salzburg, Tirol, Oberösterreich.

Ein Online-Check am Samstag zeigt: In vielen Regionen wird es bereits knapp mit dem Angebot. Die Buchungen laufen voll an.

Beispiel Pörtschach am Wörthersee. Für eine Familie (zwei Erwachsene, ein Kind) sind vom 11. bis zum 18. Juli genau noch 28 Unterkünfte frei. Wer noch will, muss also schnell zugreifen. Die Angebote beginnen bei 465 Euro (Ferienhaus Simon). Am anderen Ende der Skala liegt das Parkhotel Pörtschach um 3.758 Euro.

Die Tourismusbetriebe selbst leiden massiv unter den Reisebeschränkungen. Mit Inlandstourismus alleine können die meisten nicht überleben.

Neos-Tourismussprecher und Hotelier Sepp Schellhorn: „Nur 50 % der üblichen Nächtigungen werden wir heuer im Durchschnitt schaffen – mehr ist nicht drin.“

Langfristig wird Corona jedoch keine Auswirkung auf unser Reiseverhalten haben, sagt Zellmann: „Urlauber haben ein Kurzzeitgedächtnis. Wenn die Krise vorbei ist, wird aufgeholt, was versäumt wurde. Vorausgesetzt die Tourismusbetriebe überleben.“

© Getty Images Traumziel: Millstätter See

10 Tipps für den Austro-Urlaub

Millstätter See (K.). Kärnten abseits vom Wörthersee. 13 km² Wasser, perfekte Wanderwege. Hallstatt (OÖ). Erstmals erlebt man die historische Stadt ohne Buskolonnen. Weinstraße (St.). Die „Toskana Österreichs“ in der Südsteiermark. Perfektes Essen, trinken und viele Sportmöglichkeiten. Lunz am See (NÖ). Der einzig natürliche See in Niederösterreich. Wasserqualität der Güteklasse 1. Goldegg (S.). Romantischer Ort in Salzburgs Bergen mit kleinem See. Weißensee (K.). Viele sprechen vom schönsten und saubersten See Kärntens. Salzburg-Stadt. Heuer gehört die Stadt (fast nur) den Österreichern. So wenig überfüllt wie 2020 wird es nie wieder sein. Salzkammergut. Ob Fuschlsee, Altaussee oder Traunsee – hier findet jeder einen perfekten Urlaubsort. Bregenz (V.). Für viele die „unterschätzteste Hauptstadt des Landes“. Heuer ohne Festspiel-Stress. Wachau (NÖ). Malerische Landschaft, unbezahlbare Ausblicke, berühmter Weißwein.

© Getty Images Hallstatt: Corona sei Dank heuer ohne Buskolonnen