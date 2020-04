Ein perfekter Insel-Urlaubstag auf Malta

Nach einem ausgiebigen Frühstück starten wir den Vormittag unter Wasser. Der maltesische Archipel zählt zu den absoluten Top-Tauchspots im Mittelmeer. Eingefleischte Tauchfans und solche, die sich zum ersten Mal mit der Sauerstoffflasche in die Tiefe wagen, finden rundum perfekte Bedingungen vor.

© viewingmalta.com

Glasklares Wasser, phänomenale Sichtweiten von mehr als 30 Metern, praktisch keine Strömung, unkomplizierte Einstiege direkt von der Küste aus – das sind einige der Zutaten, die das Revier rund um Malta, Gozo und Comino so besonders machen. Dazu kommt eine Unterwasserwelt, die es in sich hat: spektakuläre Höhlen, Riffe und Spalten, ein üppiges marines Leben sowie unzählige historische Wracks, die die Herzen technischer Taucher höher schlagen lassen. Und ganz nebenbei sind die Wassertemperaturen mit bis zu 28 Grad im Sommer mehr als angenehm.

© viewingmalta.com

Nun haben wir uns ein typisch maltesisches Mittagessen in einer der zahlreichen Restaurants verdient. Wir haben uns für ein Lokal in der Ortschaft Marsaxlokk entschieden und sitzen an der Uferpromenade bei einem guten Glas Wein und Timpana, einer Kreation aus Nudeln und einer kräftigen Fleischsauce, die in ein Teigbett gefüllt im Ofen überbacken wird. Übrigens, der Guide Michelin hat jetzt die erste Ausgabe des renommierten Restaurantführers für Malta vorgestellt und die drei ersten Michelin-besternten Restaurants des Landes bekannt gegeben.

© viewingmalta.com

Am späten Nachmittag machen wir einen Spaziergang durch die Drei Städte. Vis-a-vis von Valletta gelegen, ist schon der Name faszinierend und voller Geheimnisse. Die Malteser nennen sie auch Cottonera, ein Begriff für drei mittelalterliche Festungsstädte die von den Rittern des Johanniterordens im 16. und 17. Jahrhundert gegründet wurden. Die bekannteste der Drei Städte ist Vittoriosa, auch Birgu genannt. In den verwinkelten Gassen findet man die alten Herbergen der Ritter und den Inquisitoren Palast. Von der Vittoriosa Waterfront hat man einen herrlichen Blick auf die Festungsmauern von Valletta. Von hier aus nehmen wir ein Wassertaxi, auch Dgħajsa genannt hinüber zur Valletta Waterfront. Die Fahrt dauert nur 10 Minuten und man hat auch gleich eine kleine Hafenrundfahrt.

© viewingmalta.com

Den Abend lassen wir in Maltas Hauptstadt, Valletta ausklingen. Beeindruckende Festungsanlagen, prächtige Paläste, barocke Kirchen, üppig-grüne Gärten, enge Gassen und prachtvolle historische Gebäude: Valletta gleicht einem belebten Freilichtmuseum. Gleichzeitig ist Valletta die Stadt mit den meisten Kulturschätzen auf engstem Raum. Valletta ist seit seit 1980 UNESCO-Weltkulturerbe und war 2018 Europäische Kulturhauptstadt. In der Strait Street finden wir eine nette Bar die neben Cocktails auch typische Tapas serviert. Unser Favorit ist Bigilla, ein Dip aus pürierten Bohnen, herzhaft gewürzt mit Knoblauch, Salz, Pfeffer und Petersilie. Dazu das typisch maltesische Brot. Besser kann ein Tag auf den maltesischen Inseln nicht Enden und wir freuen uns schon auf viele weitere Tage.

© viewingmalta.com

Mehr Malta: https://www.visitmalta.com/de/home

© viewingmalta.com