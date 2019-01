GetYourGuide startet in Österreich durch

GetYourGuide, die Booking-Plattform für die besten Urlaubs- und Reise-Erlebnisse, startet seit kurzem auch in Österreich so richtig durch. Insgesamt sind auf GetYourGuide.com mehr als 30.000 unterschiedliche Erlebnisse in knapp 8.000 Destinationen auf der ganzen Welt zu finden. Bei dieser Vielfalt ist tatsächlich für jedes Interesse etwas dabei: egal ob Haitauchen vor der Küste Südafrikas, Fast-Lane-Tickets für die Sagrada Familia in Barcelona, Kochkurse mit Einheimischen in Vietnam - oder eine Street Art Tour in Wien!

© GetYourGuide.com

"Unsere Street Art Tour durch den 6. und 7. Bezirk, sowie am Donaukanal, soll immer ein interaktives Erlebnis für die Teilnehmer sein. Jede Tour ist mit jeder Gruppe anders", schildert Clemens Sengwein, Gründer von PrimeTours. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Tobias Tomaschko hat er innovative Tourenkonzepte für Wien und Salzburg entwickelt, die den klassischen Tourismus in Erlebnistourismus verwandeln - ganz nach dem Motto "Be a local for a day".

Doch nicht nur für Touristen, auch für Einheimische sind die Touren von Prime Tours konzipiert. "Wir haben einige Wiener und Österreicher, die sich jedes Mal aufs Neue von uns begeistern lassen, ihre eigene Hauptstadt von einer anderen Perspektive kennenzulernen. Speziell auf unseren Grätzel- und Street Art Touren lernen Wiener lokale Galerien, urige Beisln und Bars, sowie lokale Künstler kennen. Wien ist eine vielseitige und weitläufige Stadt, was es unmöglich macht, alles zu kennen", meint Sengwein. Verfügbar sind die PrimeTours-Touren unter anderem auf GetYourGuide.

© GetYourGuide.com

Begonnen hat die Reise von GetYourGuide.com übrigens im Jahr 2009 mit einem Urlaubserlebnis der Schweizer Studienfreunde Johannes Reck, Tao Tao, Martin Sieber und Tobias Rein. Als Johannes einen Tag zu früh in Peking landete, schlenderte er erst einmal ziellos durch die Straßen. Erst als Tao eintraf und seine Freunde gewissermaßen als Guide durch die Stadt führte, konnten alle das Abenteuer genießen. Zurück in Zürich beschlossen die Freunde, diese Erfahrung auch anderen Menschen zugänglich zu machen. Die Idee von GetYourGuide war geboren, seitdem haben Urlauber und Reisende aus aller Welt schon mehr als 15 Millionen Touren über die Plattform gebucht.