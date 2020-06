Grenzen offen: Heute Start für unseren Urlaub

Der offizielle Startschuss für die Urlaubssaison: Ab heute dürfen wir in 31 Länder verreisen (siehe Liste unten). Nach der Öffnung unserer östlichen Nachbarländer (vor zehn Tagen) dürfen wir nun in fast alle europäische Staaten reisen. Darunter auch unsere zwei Lieblingsländer Italien und Kroatien. Der Vorteil: Ab jetzt müssen wir bei der Rückkehr aus diesen Staaten an der Grenze oder am Flughafen keine negativen Coronatests mehr vorweisen.

Buchungen. Bei den Reiseveranstaltern, in den Reise­büros und online beginnt es seit Tagen, zu brodeln. Andrea Hansal vom Verkehrsbüro zu ÖSTERREICH: „Die Reiselust steigt deutlich, das sieht man auch bei den Buchungen. Sehr gut angenommen wird alles, was selber angefahren werden kann – also Kroatien, die Adriaküste Italiens –, aber auch Griechenlandreisen werden verstärkt angefragt.“

Spanien prescht mit der Grenzöffnung vor

Erlaubt? Spannend bleibt es in Bezug auf Spanien – ­immerhin betrifft das auch die beliebten Balearen. Spanien kündigte gestern eine frühere Grenzöffnung an. Schon ab Sonntag und nicht erst ab 1. Juli dürfen Touristen wieder hinein. Österreich überlegt, ob diese Reisen freigegeben werden, noch gilt eine Warnung aus dem Außenministerium.