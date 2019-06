Hurra! Wir sind Urlaubsweltmeister

Wir sind Weltspitze – zumindest, was den Urlaub angeht! 70 Prozent der Österreicher planen in diesem Jahr einen Sommerurlaub. Das sind 5,1 Millionen aller erwachsenen Österreicher.

Vor Frankreich & USA

Damit liegen wir weltweit an erster Stelle und übertreffen die reisefreudigen Franzosen ebenso wie US-Amerikaner und Brasilianer (siehe Grafik): So lautet das Ergebnis des 19. Urlaubsbarometers von Europ Assistance, bei dem weltweit 12.000 Personen befragt wurden. Im Vergleich zum vergangenen Jahr stieg die Reiselust der Österreicher um 4 Prozent. Heißt: In diesem Jahr wollen 300.000 Österreicher mehr in den Sommerurlaub fahren als 2018. Und: Auch beim Reisebudget liegen wir ganz weit vorn (siehe rechts).

Topspot Meer

Für die meisten Österreicher ist dabei das Meer Urlaubsziel der Träume. 67 Prozent der Österreicher wollen an den Strand, nur den Italienern (68 %) ist Urlaub am Meer noch wichtiger.

Handy aus

Immer mehr Österreicher wollen im Urlaub für ihren Arbeitgeber nicht erreichbar sein. 69 Prozent gaben an, Diensthandy und Arbeits-E-Mails links liegen zu lassen, 5 Prozent mehr als 2018. Spitzenreiter sind hier die Briten: Drei Viertel von ihnen wollen im Urlaub vom Job nichts wissen.

Must-see

Für ein Fünftel (19 %) ist der Eiffelturm in Paris das Ziel, das zumindest einmal im Leben besucht werden will. Dahinter folgen die Pyramiden von Gizeh (12 %) und die Freiheitsstatue (10 %).

Anteil der Sommerurlauber

1. Österreich 70 %

2. Frankreich 69 %

3. USA 68 %

4. Brasilien 68 %

5. Belgien 65 %

6. Großbritannien 64 %

7. Deutschland 63 %

8. Schweiz 62 %

Unsere Top-Reiseziele

Italien ist das Traum-Reiseland für viele Österreicher, dahinter folgt Kroatien.

Italien (27 Prozent). Ob der Strand von Lignano, die Lagunenstadt Venedig oder Florenz und Rom: Der südliche Nachbar ist für uns DAS Reiseland.

Kroatien (21 Prozent). Der Adriastaat bietet viel Küste und traumhafte vorgelagerte Inseln, dazu noch immer erschwingliche Preise.

Deutschland (12 %). Der Nachbar ist wegen bedeutender Kulturstätten und ähnlicher Sprache sehr beliebt bei Österreichern – andersherum ist es genauso.

Spanien (12 Prozent). Vor allem die Balearen (Mallorca, Ibiza) sind Top-Reiseziel der Österreicher.

Nur Schweizer geben mehr aus

Die Österreicher haben besonders viel Budget eingeplant. Im Schnitt sind es 2.627 Euro, die wir für den Sommerurlaub auszugeben bereit sind. Nur bei den Schweizern sitzt das Urlaubsgeld noch lockerer.