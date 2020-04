Aktuell träumt man von Urlaub, Sonne, Strand und Meer. Teil 2 der Themen-Reihe „Inselglück für zu Hause“ nimmt Fernwehgeplagte mit auf eine virtuelle Reise auf die sonnige Mittelmeerinsel Malta. Der nur etwas mehr als zwei Flugstunden entfernte Inselarchipel, bestehend aus Malta, Gozo und Comino, vereint alle Arten von Erlebnissen für Kulturbegeisterte, Feinschmecker, Sonnenanbeter und Naturliebhaber. Nachfolgend verschiedene Inspirationen, um sich ein Stück Malta nach Hause zu holen und schon einmal gedanklich den nächsten Urlaub zu planen.

Malta für den Gaumen: Das Nationalgebäck Pastizzi



Die Malteser lieben ihre Pastizzi – die kleinen, knusprigen Teigtaschen, traditionell mit Erbsenmus oder Ricotta gefüllt, sind ein herzhafter Snack für Zwischendurch. So ist es nicht verwunderlich, dass das maltesische Nationalgebäck vielerorts auf der sonnigen Mittelmeerinsel erhältlich ist; jeder Bäcker und jede Bar hat vielmehr ein eigenes Rezept dafür. Wer Malta oder Gozo besucht, sollte die Inseln nicht verlassen, ohne die herrlich duftenden Teigtaschen probiert zu haben. Ein „perfektes“ Pastizzi kommt frisch aus dem Ofen, ist rautenförmig und wird in Malta mit einer Tasse schwarzem Tee oder Kaffee verzehrt. Wer schon mal einen kleinen Appetithappen probieren möchte, kann Pastizzi schnell und einfach im heimischen Ofen backen. Hier ein Rezept für Pastizzi tar pizelli, die Teigtaschen mit Erbsenmus:

Zutaten: 300 g Blätterteig (backfertig), 1 Eigelb (verquirlt), 400 Gramm Erbsen, 1 Zwiebel, 50 Gramm Butter, Salz, Pfeffer, Mehl

Zubereitung:

Erbsen in Salzwasser kurz aufkochen, abseihen, abschrecken und abtropfen lassen;

Zwiebel schälen, klein schneiden und in Butter anschwitzen;

Erbsen untermischen, kurz mit garen, salzen und pfeffern;

Ofen auf 200°C vorheizen;

Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen 2 (21 x 28 cm) und 12 Quadrate (7 x 7 cm) ausschneiden;

Teig mit Fülle belegen, Ränder links und rechts mit Wasser bestreichen;

Teig so zusammenklappen, dass eine offene Tasche entsteht. Kanten eventuell mit einer Gabel festdrücken;

Teigtaschen wie Schiffchen auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen und mit Eigelb bestreichen;

Teigtaschen im Ofen auf mittlerer Schiene ca. 8 Minuten goldbraun backen;

Pastizzi warm servieren;

Selbst der bekannte italienische Küchenchef Gennaro Contaldo kann von Pastizzi nicht genug kriegen: In Jamie Olivers FoodTube bereitet er die traditionellen maltesischen Teigtaschen auf der grünen Schwesterinsel Gozo zu. Mehr dazu unter: bit.ly/2RKefuF

Malta für Tauch-Fans: Historische Schiffwracks mit Heritage Malta entdecken



Was viele nicht wissen: Der maltesische Archipel mit türkisblauem Wasser zählt zu den schönsten Tauchspots im Mittelmeer. Die Unterwasserwelt punktet mit spektakulären Riffen, einem üppigen marinem Leben sowie unzähligen historischen Wracks. Ob ein Schnupperkurse für Einsteiger oder Wracktauchen für fortgeschrittene Taucher – hier kommt jeder auf seine Kosten. Ein bedeutendes kulturelles Unterwassererbe ist die Phoenician: Das Schiff sank vor rund 2.700 Jahren vor Gozo und ist das älteste Wrack im zentralen Mittelmeer. Zu einer virtuellen Entdeckungstour unter Wasser lädt die Online-Ausstellung The Discovery of the Phoenician Shipwreck von Heritage Malta ein.

Malta für die Ohren: Mit Reise-Podcast den nächsten Urlaub planen



Ob kulinarisch, künstlerisch oder kulturell: Der sonnige Mittelmeer-Archipel um Malta, Gozo und Comino hat auf kleinem Raum viel zu bieten – davon sind auch Nina und Tom von traveloptimizer überzeugt. Die beiden Reiseblogger erkundeten eine Woche lang im September die maltesischen Inseln mit dem Mietwagen. Ihre Eindrücke haben sie in einem Podcast festgehalten und laden Sonnenhungrige zu einem akustischen Insel Hopping ein. Gleichzeitig gibt es Insidertipps, um schon mal für den nächsten Malta-Urlaub zu planen: bit.ly/2yoy97p

Malta für die Augen: Die Heimat zahlreicher Hollywood-Blockbuster



Der maltesische Inselarchipel gehört zu den begehrtesten Film- und Fernsehdrehorten des Mittelmeers. Die unberührten abwechslungsreichen Küstenstreifen und die beindruckenden historischen Bauwerke machen die Insel zu einer authentischen Kulisse. So gibt es eine große Auswahl an Filmen, die einem ein Stück Malta auf die heimische Couch bringen.

Die Inselhauptstadt und Weltkulturerbestätte Valletta mit ihren engen Gassen und prächtigen Bauwerken diente bereits für viele historische Produktionen als Kulisse. Angefangen von Filmen wie „Troja“, „World War Z“ und „Gladiator“ bis hin zu Serien wie „Game of Thrones“. In dem Remake von „Mord im Orient Express“ wird die Hauptstadt Maltas prompt zur Stadt Jerusalem. Die Festung St. Elmo an der Spitze der Halbinsel Vallettas verwandelte sich in das türkische Gefängnis von „Midnight Express“ und in die Stadt Marseille von „Der Graf von Monte Christo“.

Filmliebhaber, die die Drehorte bei ihrer nächsten Malta-Reise besichtigen möchten, erhalten hier schon einmal einen kleinen Vorgeschmack: bit.ly/2XR9pzJ



