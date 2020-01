Zürich ist laut einem Ranking der Research-Firma Numbeo die teuerste Stadt der Welt. Auf den Plätzen folgen Basel, Lausanne und Genf. Erst auf Platz 6 folgt mit Stavanger die erste Stadt außerhalb der Schweiz. Die Top 10 komplettieren Oslo, Trondheim Reykjavik und New York.

Linz teurer als Wien

Das Ranking wurde dabei anhand mehrerer Kriterien erstellt. Berücksichtigt werden etwa die Kosten für Mieten, Lebensmittel und Restaurants. Aber auch die Kaufkraft spielt in der Rangliste eine Rolle. Die einzelnen Werte beziehen sich dann immer auf New York City (ein Wert von 120 bedeutet, dass es in dieser Stadt um 20% teurer als in New York ist)

Überraschend ist auch das Ergebnis für Österreich, wobei hier nur vier Städte berücksichtigt wurden. Dem Ranking zufolge ist Linz (Platz 54) die teuerste Stadt des Landes. Dahinter folgen Innsbruck (Platz 59), Graz (Platz 65) und dann erst abgeschlagen Wien auf Platz 167. Im Vergleich zu Linz weist die Bundeshauptstadt laut Ranking günstigere Preise für Mieten, Lebensmittel und Restaurants auf. Zudem ist die Kaufkraft in Wien höher als in Linz.

Am billigsten ist es laut Ranking in Pakistan und Indien. Die indische Stadt Thiruvananthapuram wird vor Visakhapatnam (ebenfalls Indien) als günstigste Stadt der Welt ausgewiesen. In Europa ist Pristina am billigsten.

Österreich auf Platz 21

Im Ländervergleich landet Österreich auf Platz 21. Hier wird die Rangliste – wenig überraschend – von der Schweiz und Norwegen angeführt. Auf den Plätzen folgen Island, Japan und Dänemark. Deutschland liegt hinter Österreich auf Platz 29, die USA unmittelbar vor uns auf Platz 20. Schlusslicht ist Pakistan.