Spektakuläres Wildlife in Südafrika

Löwe, Elefant, Nashorn, Büffel und Leopard – das sind die so genannten „Big Five“. Im Kruger Nationalpark in Südafrika sind sie die tierischen Superstars. Gesellschaft bekommen sie von Zebras, Giraffen, Affen, Antilopen und fast 150 weiteren Säugetierarten. Und nicht zu vergessen die rund 500 Vogelarten, die ebenfalls im Nationalpark leben. Für viele Besucher sind auch die sogenannten „Small Five“ ein absolutes Highlight: Ameisenlöwe, Nashornkäfer, Elefantenmaus, Leopardenschildkröte und Büffelwebervogel.Ganz nah ran an die faszinierende Tierwelt Südafrikas kommt man auf geführten Pirschfahrten, bei Buschwanderungen, Reitsafaris oder im Boot. Denn auch an der Küste tummeln sich faszinierende Tiere wie Pinguine, Delfine, Robben und seltene Meeresschildkröten.

Südafrika – das bedeutet aber auch: jede Menge traumhafte Strände. Vom Atlantik im Westen bis zum Indischen Ozean im Osten beträgt die Küstenlänge rund 3.000 Kilometer. Da hätten wir das mediterran angehauchte Camps Bay, die rauen Abschnitte der West Coast, das Surferparadies in Jeffreys Bay und die südlichsten Korallenriffe der Welt in der Sodwana Bay KwaZulu-Natals.

Für jede Menge Outdoor-Action ist in Südafrika ebenso gesorgt. Wer hoch hinaus will, der steigt in einen Heißluftballon und schaut sich die wilde Tierwelt von oben an. Adrenalin-Junkies kommen beim höchsten Bungee-Jump der Welt an der Garden Route voll auf ihre Kosten. Wagemutige seilen sich vom Tafelberg ab, bezwingen eine Schlucht beim Kloofing, entdecken das Sand Boarding für sich oder tauchen vor der Küste des Kaps mit den Haien.

