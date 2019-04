Sunny Cars gibt Tipps für den Mietwagen

Damit Mietwagenurlauber vor Ort nicht von unschönen Realitäten überrascht werden, rät der Spezialist Sunny Cars dazu, das Angebot vor der Buchung genau unter die Lupe zu nehmen. Denn um nicht in die Kostenfalle zu tappen, gibt es einiges zu beachten.

Sunny Cars empfiehlt Urlaubern grundsätzlich, nicht nur auf den billigsten Preis zu achten, sondern auf die umfassendste Absicherung. Hier lautet die Faustregel: Je mehr inklusive, desto besser – denn der Teufel steckt häufig im Detail. Der Mietwagenmarkt wird bewusst intransparent gehalten, sodass viele Kunden die Mietwagenstation oft mit diversen Zusatzleistungen verlassen. Ein vermeintlich gutes Angebot kann so am Ende schnell teuer werden. Die wichtigsten Leistungen und Versicherungen müssen deshalb im Mietwagenangebot enthalten sein.

Transparenter Rundum-Sorglos-Schutz



Bei Sunny Cars gibt es ausschließlich Fahrzeuge mit einem transparenten Rundum-Sorglos-Schutz. In sämtlichen Paketen sind alle notwendigen Versicherungen, darunter auch ein Vollkasko- und Kfz-Diebstahlschutz, sowie die Erstattung der Selbstbeteiligung im Schadensfall – auch für Schäden an Glas, Dach, Reifen, Kupplung und Unterboden inkl. Ölwanne – bereits inklusive. Was eine faire Tankregelung betrifft, rät der Mietwagenexperte zur Option Rückgabe wie Übernahme (vielerorts bedeutet das: voll/voll). Bei Sunny Cars erhalten die Urlauber daher ein bereits vollgetanktes Fahrzeug. Bei der Rückgabe muss der Tank dann ebenfalls voll sein.

Die hohen Qualitäts- und Serviceanforderungen von Sunny Cars spiegeln sich auch in der Auswahl der Partner wider: Der Mietwagen-Broker arbeitet in allen Zielgebieten mit Fahrzeugflottenanbietern zusammen, die ebenso für das Qualitätsversprechen an die Kunden stehen, wie Sunny Cars selbst.