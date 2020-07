Corona-Anstieg: Zittern um Kroatien-Urlaub

Im Vergleich zur Vorwoche wurde – wie berichtet – in Kroatien ein Anstieg der Fallzahlen von 230 (!) Prozent verzeichnet. 3.220 Personen gelten als infiziert, 113 Todesopfer gibt es bisher. Eine offizielle Reisewarnung vom österreichischen Außenministerium für Kroatien gibt es bisher aber noch nicht, obwohl eine Reise ans Meer unter Sicherheitsstufe 4 läuft.

Reisewarnungen gibt es hingegen für Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien – Länder, in die Zehntausende Gastarbeiter aus Österreich in den kommenden Wochen reisen werden. Für Kroatien gilt „ein ­hohes Sicherheitsrisiko“.

Drei Präsidenten in der ­Hofburg: Klima und Corona

Treffen. Im Zeichen der Corona-Pandemie steht auch das heutige Jahrestreffen der Präsidenten aus Slowenien und Kroatien in der Wiener Hofburg. Bundespräsident Ale­xander Van der Bellen (76) trifft seine Amtskollegen Borut Pahor (56) und Zoran Milanović (53). Es ist die 7. Auflage der im Jahr 2014 gestarteten Treffen.

Reisestopp. Ursprünglich sollten europäische Klima-schutzmaßnahmen besprochen werden. Jetzt ist natürlich der Umgang der Nachbarländer mit der ­Coronakrise das größte Diskussionsthema. Vor allem die Frage der Reisefreiheit steht im Vordergrund. Sollten die Fallzahlen in Kroatien weiter ansteigen, droht Slowenien wieder mit Grenzkontrollen.

Das hätte dramatische Auswirkungen: Kommendes Wochenende starten in Kärnten, Steiermark, OÖ, Salzburg, Tirol, Vorarlberg die Sommerferien. Die Reiselawine rollt Richtung Karawankentunnel und Spielfeld: 13 Prozent der Österreicher wollen Urlaub in Kroatien machen.

Spanien: 70.000 sind in Lockdown

Mehrere Regionen in Katalonien stehen wegen neuer Corona-Ausbrüche im Lockdown. 70.000 Bewohner dürfen ihre Bezirke nicht verlassen. Mit einem Trauergottesdienst wurde jetzt der 28.000 Todesopfer in der Madrider Almudena-Kathedrale gedacht: Alle 400 Besucher der Messe trugen Maske.

Italien: Drohung mit Grenz-Stopp

In der Region Venetien (Venedig, Jesolo, Grado, Caorle etc.) gelten wieder verschärfte Maßnahmen: Zwangseinweisung in Klinik bei Covid-Erkrankung. Italiens Rechtsaußen Matteo Salvini tobt: „Die meisten Neuinfektionen kommen von Touristen nach Italien.“

Griechenland: Fiebermessen beim Check-In

Niedrige Corona-Zahlen. Zuletzt wurden 43 Personen positiv getestet. 30 davon waren Touristen. Die Grenzen zu den Balkanländern wurden deshalb geschlossen. Reisende nach Griechenland müssen sich 48 Stunden vor ihrer Ankunft elektronisch anmelden, erhalten danach einen QR-Code.