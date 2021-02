Burg Helfštýn in der Olmützer Region öffnet dieses Jahr bereits im März ihre Pforten, um allen, die an der Burgarchitektur interessiert sind, die sanierten Interieurs zu präsentieren. Nach zwei Jahrhunderten des Verfalls und drei Jahre dauernden Bauarbeiten eröffnet sich ein einzigartiger Ausblick auf das Tal des Mährischen Tores. Nach zweihundert Jahren ohne Dach bekam der Palast sogar ein Glasdach sowie zusätzliche Treppen und Stege, die Räumlichkeiten miteinander verbinden, die Menschen jahrhundertelang verborgen geblieben sind. Die Burg präsentiert stolz ihre Ausstellungen zum Kunstschmiede-Handwerk, mit archäologischen Fundstücken aus den jüngsten Ausgrabungsarbeiten sowie Steinmetz- und Bildhauer-Artefakten wie Rippen, Konsolen und Trägern.



6. Adersbacher Felsen nur mehr nach Voranmeldung

Ab April sind keine spontanen Ausflüge mehr in die Adersbacher Felsenstadt in Adršpach in der Königrätzer Region mehr möglich, was sich jedoch positiv auf das Besuchserlebnis auswirken soll. Die in der Nähe gelegene Kleinstadt hofft dadurch auf das Ausbleiben des Menschengedränges und der Überlastung der Anfahrtswege. Die Reservierung ist online auf der Webseite der Felsenstadt vorgesehen und befindet sich gerade in der Entwicklungsphase. Dadurch erwerben Sie in Zukunft nicht nur die Eintrittskarten in die Felsenstadt, sondern auch einen Parkplatz für das gewünschte Zeitfenster.

Die Felsenstadt ist seit dem 18. Jh. touristisch erschlossen. Damals zerstörte ein mehrtätiger Waldbrand die wuchernde Vegetation und ließ die Schönheit der Sandstein-Felsformationen erst so richtig zur Geltung kommen. Damals wurden auch die ersten Wanderwege angelegt und ein Felsen nach dem anderen von Kletterern bestiegen. Aus dem 18. Jh. stammt auch die Mehrzahl der Felsenbenennungen, wie z. B. Liebespaar, Bürgermeister und Bürgermeisterin, Zuckerhut, Rübezahls Schlafsessel, Krug oder Elefantenplatz.



© www.visitczechrepublic.com