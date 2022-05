Reisetipp Valencia

Es ist kein Zufall, dass sie von Auswanderern aus mehr als 100 verschiedenen Ländern zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt wurde. Das mediterrane, authentische und geschichtsträchtige Valencia entwickelt sich zu einem der begehrtesten Reiseziele Europas.

Das angenehme Klima, die vielen Sonnenstunden, die Nähe zum Meer, die vielen Grünflächen und die mediterrane Ernährung bieten zahlreiche Vorteile für die körperliche und geistige Gesundheit. Wenn Sie also schon eine Weile darüber nachdenken, sich eine Auszeit zu gönnen oder ein paar Tage der inneren Ruhe zu widmen, finden Sie hier vier Pläne, um sich in Valencia um sich selbst zu kümmern (oder sich kümmern zu lassen!).

Eine Stadt auf zwei Rädern erkunden

Die mehr als 160 Kilometer Radwege ermöglichen es, Valencia von einem Ende zum anderen zu durchqueren, durch den Garten zu radeln, der die Stadt entlang eines alten Flussbettes durchquert, die Stadtstrände zu erreichen, aber auch die beiden Naturparks, die mit der Stadt verbunden sind.

Sport treiben am Mittelmeer

Sie müssen Ihre sportliche Routine nicht aufgeben, wenn Sie verreisen. Nicht in Valencia. An der Küste können Sie alle Arten von Wassersport betreiben und in der Stadt finden Sie Laufstrecken, Radwege und zahlreiche Sportanlagen. Und wenn Ihnen der Sinn nach Abenteuer steht, gibt es in der Nähe natürliche Umgebungen, in denen Sie Canyoning, Klettern, Kajakfahren und vieles mehr betreiben können.

Video zum Thema: Sport in Valencia

Gesund und lecker essen

Natürliche Lebensmittel wie die umliegende „Horta“ (Gemüse-Anbaugebiet), das Meer und die Reisfelder des Naturparks Albufera bringen lokale Produkte auf die Restauranttische, um die Gaumen derjenigen zu erfreuen, die sich am meisten für Nachhaltigkeit einsetzen. In Valencia wurde die authentische Paella geboren, die mit Huhn, Kaninchen und Gemüse als Grundzutaten zubereitet wird. Es gibt jedoch eine breite Palette von Reisgerichten, die auch Fisch und Meeresfrüchte enthalten. Und am besten genießt man sie auf einer der Terrassen, die die Stadt durchziehen, oder im Naturpark selbst.

Strände, die jeden erfrischen

Einer der großen Vorteile Valencias ist die Möglichkeit, einen Besuch in der Stadt mit einem Tag am Strand zu verbinden. Die Nähe zum Mittelmeer sorgt für ein mildes Klima und lädt dazu ein, das Leben an der frischen Luft zu genießen. Und die Küste bietet unendlich viele Freizeitmöglichkeiten, sowohl tagsüber als auch nachts.

20 Kilometer feiner Sand und eine frische Meeresbrise erwarten Sie in Valencia. El Cabanyal und Malvarrosa sind die beiden Stadtstrände. Im Süden der Stadt bietet die Küste des Naturparks Albufera wildere Strände mit natürlichen Dünen und üppiger Vegetation.



