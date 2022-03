Sag JA! zu Zadar

Träumen Sie von Strandurlaub oder zieht es Sie eher in die Berge? Suchen Sie Großstadttrubel oder Ruhe in einem kleinen malerischen Ort?

Zadar und ihre Umgebung haben alles, was Sie brauchen, egal ob Sie ein Liebhaber von Geschichte und Kultur, Bergsteiger, Radfahrer, Segler oder Feinschmecker sind. Sag JA! zum Urlaub in der Region Zadar!

Zwischen Bergen und Meer, nah und doch fern genug, um exotisch zu sein, mitten in der kroatischen Adria liegt Zadar, eine moderne Stadt mit einer reichen Geschichte. Bekannt für ihre antiken Stätten, authentischen dalmatinischen Tavernen und Spitzenrestaurants, gepflasterten Straßen und modernen Kunstinstallationen wie die Meeresorgel und Gruß an die Sonne, bietet Zadar alles, was ein Mensch für einen angenehmen Urlaub oder ein gemütliches Leben braucht. Und nach Meinung vieler hat sie den schönsten Sonnenuntergang der Welt. Mit der größten Zahl an Boutique-Hotels, Familien- und Luxusresorts ist Zadar wirklich DAS touristische Zentrum der Region.

Das Gebiet, welches die Stadt Zadar umgibt, ist eines der interessantesten in Kroatien. Es bietet natürliche Schönheit und unvergessliche Erlebnisse, weswegen wir neben Zadar noch 4 Orte für einen unvergesslichen Sommer in der Region Zadar empfehlen.

© S.Simicev Besuchen Sie die Stadt der Romantik und erleben Sie den schönsten Sonnenuntergang der Welt ×

1. Riviera Biograd - das Tor zu Naturparks und dem Archipel von Zadar

Biograd na Moru ist eine wunderschöne mediterrane Stadt an der Küste südlich von Zadar. Das nautische Zentrum ist umgeben von außergewöhnlicher Natur und ist ein idealer Ausgangspunkt für viele Abenteuer.

Mit einem reichen Hotelangebot und Stränden voller Angebote für Kinder ist Biograd ein beliebtes Reiseziel für die ganze Familie. Fans von Adrenalin an Land werden sich in einem der Abenteuerparks (in Biograd und am Vrana-See) wiederfinden, während die Jüngeren einen Tag im größten Themen- und Vergnügungspark Kroatiens - Fun Park Biograd - genießen werden. Machen Sie eine Radtour zum nahegelegenen Naturpark Vrana-See und lernen Sie den größten natürlichen See Kroatiens kennen, dessen Ufer bis zu 251 Vogelarten beherbergt. Erklimmen Sie den höchsten Gipfel in der Umgebung, Kamenjak, und genießen Sie die Aussicht auf den See und das Meer.

Biograd ist ein idealer Ausgangspunkt für alle Segelbegeisterten. Entdecken Sie diesen Teil der Adriaküste, der zu den meist gegliederten zählt, und tauchen Sie ein in das kristallklare Meer. Biograd hat die größte Ansammlung an Jachthäfen und Charterunternehmen, wo Sie ein Segelboot mit oder ohne Skipper mieten können. Oder Sie besuchen die nahe gelegenen Inseln mit einem der zahlreichen Ausflugsboote, die als eines der beliebtesten Ziele den Naturpark „Telašćica“ auf Dugi otok ansteuern, und genießen Sie auf diese Art die ruhigen und friedlichen Strände und atemberaubenden Klippen.

Wenn Sie Glück haben, können Sie in den Gewässern von Biograd spielende Delfine beobachten.

© Nikola Matic Ein Abenteuer im Vergnügungspark in Biograd wird Jung und Alt begeistern ×

Profi-Tipp: In der Nähe von Biograd gibt es eine Insel mit der perfektesten Herzform der Welt, Galešnjak. Mieten Sie sich ein Boot und besuchen Sie diese Insel, aber beachten Sie, dass es vor Ort keinerlei Infrastruktur oder Objekte gibt. Aber das macht es eigentlich noch romantischer, oder nicht?

2. Spüren Sie das Salz und den Wind an der Riviera von Nin

Willkommen in Nin, der ältesten kroatischen Königsstadt. Entdecken Sie, warum dies das romantischste Reiseziel in Europa ist. Die Riviera von Nin ist bekannt für ihre schönen Sandstrände - Bilotinjak, Ždrijac und Kraljičina plaža gehören zu den herausragenden Stränden in Kroatien und sind aufgrund des seichten und warmen Meeres besonders beliebt bei Familien mit Kindern. Welchen Ort an der Riviera Sie auch wählen, an schönen Stränden wird es Ihnen nicht mangeln. Campingfans sollten sich den größten Campingplatz in diesem Gebiet, das die Städte Zaton und Nin durch einen wunderschönen Sandstrand mit vielen Aktivitätsangeboten für die ganze Familie verbindet, nicht entgehen lassen. In Privlaka, dem Ort, der noch immer seine Fischertradition lebt, sollten Sie unbedingt das gastronomische Angebot genießen, und in der Ortschaft Vrsi, die für ihre versteckten Strände bekannt ist, ist Spaß garantiert, wenn Sie die Attraktion für die Kleinsten besuchen - Buffalo Bill City.

Sie können die Riviera von Nin auch bei einem aktiven Abenteuer entdecken – wählen Sie eine Kajaktour von Privlaka nach Vir oder Zaton oder unternehmen Sie eine Radtour von der historischen Insel Nin aus, fahren Sie an der attraktiven „Minikirche“ des hl. Nikolaus vorbei nach Vir, einer Insel, die durch eine Brücke mit dem Festland verbunden ist, oder zu den versteckten Stränden in Vrsi.

Probieren Sie zur Stärkung auf jeden Fall šokol, eine spezielle lokale Wurstspezialität, die nach geheimen Familienrezepten hergestellt wird.

© Nikola Matic Zähmen Sie die Wellen und bändigen Sie den Wind an der Riviera von Nin ×

Profi-Tipp: Besuchen Sie das Salzmuseum und die Saline und probieren Sie die Salzblume, die viele als „Salzkaviar“ bezeichnen.

3. Auf zwei Rädern zur Insel – entdecken Sie die Insel Pag

Aus über 300 Inseln und Inselchen im Archipel von Zadar nur eine auszuwählen, ist wirklich schwierig. Die Insel Pag aber ist eine besondere Insel, die sich ideal zum Radfahren eignet. Wenn Sie von Zadar aus auf zwei Rädern die Pag-Brücke entlangfahren, fahren Sie hinab zur Insel Pag mit einer Mondlandschaft voller versteckter Buchten. Besuchen Sie unbedingt das Zentrum der Insel, die Stadt Pag. Hier finden Sie Souvenirs in Form der UNESCO-geschützten Pager Spitze. Wenn Sie hungrig werden, gehen Sie zu den örtlichen Käsereien und probieren Sie die ursprüngliche Spezialität dieser Insel, den weltberühmten „Pager Käse“.

Wenn Sie lieber Spazierengehen als Rad zu fahren, empfehlen wir vor allem verschiedene Wanderwege, die Ihnen die Mondlandschaft von Pag auf eine ganz andere Weise zeigen. Pag Outdoor bietet vier Aktivitäten: Radfahren, Wandern, Kajakfahren und Klettern auf der ganzen Insel. Das Tolle ist, dass Sie nicht in Form sein müssen, um die meisten dieser Trails zu durchlaufen. Die Trails sind in drei Kategorien eingeteilt: einfach, mittel, schwer, und die Beschreibung des Trails entspricht dem Gelände. Für die etwas Erfahreneren gibt es auch einen Wanderweg zum höchsten Gipfel der Insel, Sveti Vid, von dem aus man einen Blick auf den mächtigen Berg Velebit hat.

© Nikola Matic Gourmet-Köstlichkeiten mit Pager Käse und Olivenöl sind die Grundlage eines Urlaubs in Dalmatien ×

Profi-Tipp: Bora hat auch die Insel Pag geprägt. Diesem Wind sind die beiden berühmtesten Spezialitäten der Insel zu verdanken – der bereits erwähnte und preisgekrönte Pager Käse und die geschätzte Delikatesse Pager Lammbraten. Unbedingt ausprobieren!

4. Wo der Berg das Meer berührt – entdecken Sie die Riviera von Paklenica

Egal auf welchem Weg und mit welchem Transportmittel Sie in die Gespanschaft Zadar kommen, machen Sie sich gefasst auf die beeindruckende Aussicht auf das imposante Bergmassiv Velebit. Direkt unterhalb des Berges liegt die Riviera Paklenica. Kristallklares Meer, natürliche Kiesstrände, Berggipfel, herrliche Schluchten und Stromschnellen sind ein Garant für Abenteuer egal wie alt und fit Sie sind. Das Zentrum der Riviera ist Starigrad, bekannt als Ausgangspunkt für den Besuch des Nationalparks Paklenica, aber auch für seine kilometerlangen Strände, die Sie sicherlich genießen werden. Denn was gibt es Schöneres als das kristallklare Meer, um sich nach einem Wandertag in einem Nationalpark oder nach einem Kletterunterricht im besten Klettergebiet in diesem Teil Europas - der Schlucht Velika Paklenica – auszuruhen? Werfen Sie in Jasenice einen Blick in die unterirdische Welt der Höhle Modrič oder genießen Sie einen spektakulären Blick auf die Berge bei Tulove grede. Und ganz in der Nähe liegt das berühmte Pueblo Plato aus dem Kultfilm Winnetou. Von ihm erstreckt sich ein phänomenaler Blick auf die smaragdgrüne Schönheit des Flusses Zrmanja. Dieser Fluss, an dem die Stadt Obrovac liegt, hat zwei Gesichter – die Schöne und das Biest. Aber es ist absolut sicher, mit einem Kajak oder einem Floß hinunterzufahren. Erforschen Sie die Geschichte Novigrads – erklimmen Sie die Festung Fortica, die einst ein Kerker war. Und zum Mittagessen empfehlen wir die berühmten Novigrader Miesmuscheln.

© Nikola Matic Die mächtigen Felsen des Velebit, geformt vom Borawind, sind die Krone der Landschaft von Zadar ×

Profi-Tipp: Probieren Sie Räucherschinken pršut unbedingt in Ražanac oder Posedarje. Finden Sie heraus, was die Bora mit dem Aussehen dieser Orte, aber auch mit dem Geschmack von pršut zu tun hat. Und wenn Sie Velebit kennen lernen möchten, bieten wir Ihnen 5 Möglichkeiten an, wie Sie dieses Gebirge am besten erleben können.