Urlaub am eigenen Hausboot. Das bedeutet Freiheit, Entspannung und eine Prise Abenteuer:

Ohne Führerschein und ohne Vorkenntnisse steuerst du deine schwimmende Ferienwohnung durch die schönsten Landschaften Europas und Kanadas. Wir zeigen dir sechs gute Gründe, wieso du dich 2025 für einen Urlaub am Hausboot entscheiden solltest.

© Holger Leue ×

Mehr als 900 Hausboote für zwei bis zwölf Passagiere hat Europas Marktführer Le Boat im Programm. 18 Regionen in neun Ländern stehen dabei zur Auswahl: Von der romantischen Lagune Venedigs bis zu den riesigen Seen Kanadas. Bei einem durchschnittlichen Reisetempo von acht Stundenkilometern bleibt genug Zeit, um die wunderschönen Landschaften und die Geselligkeit an Bord gleichermaßen zu genießen.

Das sind die Top 6 Gründe für einen Hausbooturlaub

1.) Keine Vorkenntnisse

Du hast noch nie selbst ein Boot gesteuert? Überhaupt kein Problem! Bei Le Boat sind alle Bootstypen so konstruiert, dass sie möglichst einfach zu bedienen sind. Einen Bootsführerschein oder Vorkenntnisse braucht man dafür nicht: Mit einem Steuerrad für links und rechts und einem Vorwärts- und Rückwärtsgang. Am Starthafen bekommst du von den Profis eine ausführliche Einweisung vom Bedienen der WC-Spülung bis zum "Einparken" deines Hausbootes. Und dann heißt es auch schon: Leinen los!

Zum vereinbarten Datum und an der vereinbarten Rückgabebasis gibst du euer Boot wieder ab. Was du währenddessen unternimmst, wo und wie lange du an Land gehst, das ist komplett dir überlassen.

© Clare Mansel ×

2.) Für jeden Urlaubstyp das Richtige

Ob du zu zweit, mit der Familie oder mit Freunden unterwegs bist. Ob Sportler, Hundebesitzer, Naturfreund, Gourmet- oder Kulturliebhaber – Bei Le Boat gibt es wirklich für jede und jeden das passende Fahrgebiet und Boot. Worauf hast du Lust? Eine echte Genussreise durch das Elsass oder das Burgund? Einen Citytrip der etwas anderen Art, bei dem du mit deinem Hausboot direkt bis nach Amsterdam, Straßburg oder Ottawa fährst? Sportlich-aktive Tage im Wassersportparadies Mecklenburg-Vorpommern oder am Canal du Midi, der mit seinen Treidelpfaden malerische Radwege bereit hält? Oder spannende Tage in der geschäftigen Lagune von Venedig. Bei Le Boat findest du garantiert die richtige Region für deine Vorstellung vom Traumurlaub.

© Holger Leue ×

3.) Grenzenlose Freiheit

Auf eurem Hausboot erlebst du die maximale Unabhängigkeit und Freiheit. Du begrüßt jeden Tag mit einem atemberaubenden Ausblick, im Morgenmantel stehst du am Sonnendeck und genießt den ersten Kaffee. Nach Lust und Laune entscheidet ihr, wie der Tag gestaltet wird. Denn festgemacht wird dort, wo es euch gefällt: an einem einsamen Ufer, an einer Stadtpromenade oder in einer der belebten Marinas. Je nachdem warten dann an Land zahlreiche Möglichkeiten für Sightseeing, Kultur und Genuss – oder eben das süße Nichtstun.

© Holger Leue ×

4.) Gemeinsam-Zeit

Kaum eine andere Form des Reisens bringt Menschen so leicht zusammen und stärkt den Teamgeist. Egal ob beim gemeinsamen An- und Ablegen, beim Kochen mit lokalen Zutaten oder abends mit einer guten Flasche Wein zum Sonnenuntergang an Deck. Nach einer Nacht auf sanften Wellen unter dem Bug geht die gemeinsame Tour dann am nächsten Tage weiter – ohne lästiges Kofferpacken oder auf Komfort verzichten zu müssen.

© Holger Leue ×

5.) Die Nähe zur Natur

Mit eurem Hausboot könnt ihr einmal völlig entschleunigen, ganz neue Orte entdecken und die Umgebung aus einer neuen Perspektive erleben. Beobachtet die schönsten Naturschauspiele fernab von Menschenmassen und findet an Bord die perfekte Abwechslung zum Alltag. Euer Boot ist außerdem stets der ideale Startpunkt für Wanderungen, Fahrradtouren, Spaziergänge, sowie Aktivitäten am und im Wasser.

© Holger Leue ×

6.) Eine voll ausgestattete schwimmende Ferienwohnung

Bei Le Boat sind alle Boote voll ausgestattet mit Schlafkabinen, Bädern, Küche und Salon. Von der Bettwäsche über Handtücher bis zum Geschirr steht alles an Bord bereit. Beim Komfort habt ihr die Wahl vom Standard- bis zum Luxury-Boot; Hier ist für jedes Budget und jede Crew das passende Boot dabei. Vom Außensteuerstand auf dem Sonnendeck genießt ihr einen 360° Panoramablick. An Bord gibt es außerdem ausreichend Platz für Fahrräder, die als Extra dazugebucht oder selbst mitgebracht werden können.

© Le Boat ×

Noch bis zum 30. November 2024 buchen und von der Le Boat Niedrigpreis-Garantie und von bis zu 20 Prozent Frühbucherrabatt profitieren.

HIER mehr erfahren.

Kontakt:

Beratung und Buchung für deinen Hausbooturlaub direkt bei Le Boat.

Telefon: +49 6101 55 791 76

E-Mail: info@leboat.de

