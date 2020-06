Das "Tiroler Meer" gilt als Paradies für Surfer und Segler.

Der Achensee, Tirols größter See, hat eine Wassertiefe von bis zu 133 m und beeindruckt mit einzigartig klarem Wasser und einem idyllischen Panoramablick auf die umliegenden Berge. Aufgrund seiner Größe und seiner vorteilhaften Windverhältnisse zieht der Bergsee bei Schönwetter viele Segler und Surfer an und hat daher unter Einheimischen und Besucher*innen den Spitznamen "Meer der Tiroler" erhalten. Das Seeufer ist größtenteils frei zugänglich und in unmittelbarer Nähe zum Naturpark Karwendel. Hierbei handelt es sich um das größte zusammenhängende Schutzgebiet der Nördlichen Kalkalpen. Es lädt Spaziergänger und Wanderer dazu ein, inmitten von natürlichen Quellen, unberührten Tälern und schönen Wanderwegen die Seele baumeln zu lassen.

Wer laufen, wandern, klettern oder tauchen möchte, kommt hier im Sommer auf seine Kosten. Im Winter bietet die Region Achensee für Schnee-Enthusiasten vier familienfreundliche Schigebiete und zahlreiche ausgedehnte Langlaufstrecken mit insgesamt über 200 Loipenkilometern. Darüber hinaus werden geführte Schitouren angeboten.