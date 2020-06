Alpbach wurde zum schönsten Dorf Österreichs gekürt – und das zu Recht.

Das Alpbachtal gilt als idyllisches Kleinod inmitten einer wundervollen Tiroler Bergkulisse. Alpbach ist ein malerisches kleines Örtchen auf 1.000 m Seehöhe, in dem es scheint, als wäre die Zeit stehen geblieben. Man erwartet fast, dass jeden Moment Heidi oder ein Charakter aus "Sound Of Music" hier über die grünen Wiesen spaziert. Weil die Einheimischen ihre Häuser hier ausschließlich im traditionellen Alpbacher Baustil errichten, findet man sich inmitten eines einheitlich aussehenden Ortes voller idyllischer Holzhäuser. In diesem einzigartigen Ambiente fühlen sich Besucher*innen schnell geborgen – kein Wunder also, dass Alpbach zum schönsten Dorf Österreichs gekürt wurde.



Angelockt werden die Gäste auch von zwei Badeseen, dem Reintalersee Kramsach und dem Reither See. Darüber hinaus ziehen die Wanderwege in drei nahegelegenen Schluchten, den "Klammen", Naturbegeisterte und Wanderer an. Im Winter kann man in den Kitzbühler Alpen Schi und Snowboard anschnallen und den Schnee genießen. In der Region Alpbachtal befindet sich außerdem das mittelalterliche Rattenberg. Hierbei handelt es sich um die kleinste Stadt Österreichs, die für sein Glashandwerk und das schöne Augustiner Kloster bekannt ist.