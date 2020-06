Annaberg im Mostviertel ist der perfekte Urlaubsort für Wanderer und Aktivurlauber.

Die Region ist für jegliche sportliche Aktivität geeignet. Wer sich im Urlaub an der Natur erholen und Kraft sammeln möchte, ist hier genau richtig.

Wanderer können auf ihrer Tour in der Umgebung von Annaberg die unglaubliche Landschaft der Region genießen. Annaberg liegt am Niederösterreichischen Mariazellerweg, der Via Sacra, dem Waldmarkweg 622 und dem Traisentaler Rundwanderweg 655. Wer den Nervenkitzel liebt, kann mit der Zipline Annaberg ins Tal rasen.Weiters ist Annaberg ein beliebter Wallfahrtsort auf dem Weg nach Mariazell.

Annaberg ist außerdem ein Zentrum für Reiter. Auf dem Rücken der Haflinger lässt sich die Umgebung erkunden. Mountainbiker können sich auf den Routen in und um Annaberg austoben. Im Winter ist Annaberg ein beliebtes Skigebiet, dass nur etwa 1,5 Stunden von der Bundeshauptstadt Wien entfernt ist.