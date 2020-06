Auf Weltreise durch Tschechien

Mit den besten oe24-Tipps durch unser Nachbarland.

Kein tagelanges Reisen, kein Flugzeug, kein Umsteigen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie in unserem schönen Nachbarland Tschechien ganz einfach auf Weltreise gehen können. Entdecken Sie Venedig, die Provence, das Schloss Versailles und sogar den Amazonas – das alles nur wenige Autostunden von Österreich entfernt!

Das tschechische Versailles



Das Schloss in Versailles war Sitz der französischen Könige und bestimmte einen einzigartigen Stiltrend. Dieser inspirierte sogar mehrere Schlösser in der Tschechischen Republik. Finden Sie die Versailles-ähnlichen Schlösser verteilt im ganzen Land – in Böhmen, Mähren und Schlesien! Zur Wahl stehen das ostböhmische Rokoko-Schloss Nové Hrady als tschechisches Versailles, Vyškov als das mährische Versailles und das Schloss Slezské Rudoltice in Schlesien.

© www.czechtourism.com

Das Flair Venedigs in Prag



In Prag gibt es einen besonders beliebten Ort für alle Romantiker – das Prager Venedig. Durch die Prager Innenstadt fließt die Moldau, der längste tschechische Fluss, der seit Menschengedenken beispielsweise für das Antreiben von Mühlrädern genutzt wurde. Ein Mühlenkanal ist bis heute erhalten geblieben, dieser heißt Čertovka und leitete einst Wasser zu neun Mühlen. Diese malerische Ecke der Altstadt trennt Kampa von anderen Teilen der Kleinstadt.

© www.czechtourism.com

Bewundern kann man diesen Stadtteil am besten von Holzbooten oder direkt von der venezianischen Gondel aus. Hier finden Sie gemütliche Restaurants, hohe Häuserwände, Verbindungsbrücken, Docks an den Häusern oder Stufen, die zum Fluss nach unten führen. Der Bootssteg befindet sich gleich neben der Karlsbrücke, somit verschmelzen die Wahrzeichen zweier Länder.

Lavendel-Ausflug in die tschechische Provence

Lavendelfelder sind ja vor allem das Wahrzeichen der französischen Provence. Doch auch in der Tschechischen Republik tauchen immer mehr Felder in der Farbe Lila auf, die so wunderbar duften und vielseitig einsetzbar sind. Deshalb gehen mit Lavendelfarmen auch immer Lavendelcafés, Feste, Geschäfte und Bistros einher.

© www.czechtourism.com

Ein Paradebeispiel ist die Lavendelfarm im südmährischen Starovičky. Kissen, Sirupe, Marmeladen, Pralinen, Tees, Honig, Limonaden und Kaffee mit Lavendel werden von der in Familienhänden geführten Lavendelfarm liebevoll zubereitet und zum Verkauf bereitgestellt.

Eine Reise mit Don Quijote zu den Windmühlen

Im Roman Don Quijote kämpft dieser gegen vierzig Windmühlen - ein Kampf gegen einen imaginären Feind, den wir niemals gewinnen können. Gut, dass die Windmühlen in Tschechien weder Illusion noch Feind sind! Es gibt Dutzende von ihnen, sie dienen als Museen, ungewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten oder nur der Freude der Einheimischen, die sie restauriert haben.

© Shutterstock

Wenn man nach Velehrad, Modrá oder Buchlovice unterwegs ist, fährt man die Hügel hinauf und stoppt beispielsweise an der Windmühle in Jalubí. Von hier hat man einen schönen Blick auf die Umgebung. Die Windmühle, die auf dem Kamm der Weißen Karpaten über dem Dorf Kuželov steht, ist eine der wenigen überlebenden Windmühlen des niederländischen Typs. Auf drei Etagen kann man sie erkunden.

Das wahre Königreich der Windmühlen war früher Klobouky in der Nähe der Stadt Brünn: Insgesamt acht standen in der Nähe, die letzte Mühle brannte während der Befreiung der Stadt 1945 nieder, sie wurde aber bereits in den 1980er Jahren restauriert.

Die Thaya als der Mährische Amazonas

Im südlichsten Zipfel Mährens, inmitten tiefer Auwälder, treffen die March und die Thaya aufeinander. Der Zusammenfluss befindet sich im Dreiländereck der Tschechischen Republik, Österreichs und der Slowakei. Die wunderschöne, von Menschen fast unberührte Natur mit seltenen Tier- und Pflanzenarten, wird der Mährische Amazonas genannt.

Der ausgedehnte Auwald besteht vorwiegend aus Eschen und Eichen, von denen einigen bis zu 450 Jahre alt sind.

© www.czechtourism.com

Das Gebiet zeichnet sich durch das engmaschige Netz aus Flussarmen und regelmäßig überfluteten Tümpeln aus. Es ist das Zuhause vieler seltener Pflanzen- und Tierarten, wie beispielsweise des Schwarzstorchs, des Großen Eichenbocks und des Bibers. In der Luft gibt es hier den Schwarzmilan, den Seeadler oder den Wespenbussard zu entdecken. Das Gebiet ist zwar schwer zugänglich, doch zumindest den Rand des Mährischen Amazonas kann man vom Fahrrad aus sehen, da hier ein beliebter Radweg vorbeiführt.

