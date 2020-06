Region in Oberösterreich

Eine Landschaft aus Bergen und Seen lädt in die Region Dachstein Salzkammergut ein.

Die Urlaubsregion Dachstein Salzkammergut ist ein wahres Ausnahmeparadies. Hier, wo Berge und Seen aufeinandertreffen, können Sie ideal wandern gehen, sich im Klettern versuchen oder Ihr Mountainbike auf eine aufregende Fahrradtour mitnehmen. Anschließend eignen sich die Naturseen für eine erfrischende Abkühlung. Tradition wird in der Region Dachstein Salzkammergut groß geschrieben und so können Sie sich neben sportlichen Aktivitäten auf ein umfangreiches Kulturangebot freuen.