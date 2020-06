Mit der Dachstein-Seilbahn geht es nach der coronabedingten Zwangspause endlich wieder weit nach oben.

Mit 2.700 Metern ist er der höchste Berg der Steiermark, und eines der beliebtesten Ausflugsziele der Österreicher: der Dachstein. Der Zustrom der Gäste wird nach der langen Zwangspause nun immer stärker, daher ist die Seilbahn auf den Dachstein ab sofort wieder täglich in Betrieb. Schon alleine die Auffahrt mit der Gondel ist ja ein Erlebnis für sich, vor allem wenn man einen der Plätze am Gondelbalkon ergattert. Oben auf 2.700 Metern angekommen wartet dann nicht nur eine tolle Naturkulisse mit einem Panoramablick über die Berggipfel Österreichs bis nach Tschechien und Slowenien. Dazu kommen noch Attraktionen wie die Dachstein Hängebrücke, der Sky Walk, der Eispalast oder die „Treppe ins Nichts“.

Auch die nagelneue 10er Gondelseilbahn auf die Schladminger Planai ist nun wieder täglich in Betrieb. Mit 26. Juni verkehren auch die Planai Wander- und Linienbusse wieder in vollem Umfang. Ab 3. Juli gibt es dann auch ein besonderes Angebot für Biker: einen Bike-Shuttle, der zwischen der Planai und der Reiteralm verkehrt und alle Biker vom Bikepark Schladming zu den Reiteralm Trails (und umgekehrt) bringt. Außerdem ist ab Juli die Gipfelbahn Hochwurzen sowie die Sesselbahn am Wilden Berg in Mautern täglich in Betrieb.

