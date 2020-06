Die schwebenden Chalets der Steiermark

60 Meter unter uns – die Salza: romantisch und wild zugleich, womöglich einer der schönsten Gebirgsflüsse Österreichs.

Vor uns – eine riesige Glasfront: sie trägt uns regelrecht hinein in den sattgrünen Mischwald, der uns umgibt.

Hinter uns - das knisternde Feuer im Kamin: es strahlt wohlige Wärme aus an diesem kühlen Frühsommerabend.

Und wenige Schritte neben uns – die private Terrasse: wer hier steht und staunt, spürt stets den leichten Wind, der durch die tiefe Schlucht zieht.

Man fühlt sie also tatsächlich, alle vier Elemente, so wie es der Name verspricht: FourElements . Ein gewisser Hermann Berger, seines Zeichens eigentlich Autohändler in der Region, hat mit seinen schwebenden Chalets einen der wohl spektakulärsten Rückzugsorte Österreichs geschaffen. Seine Motivation: zusammen mit seiner Schwester Gabriele wollte er einen Ort kreieren, an dem er sich seinen eigenen Traumurlaub in der Heimat vorstellen konnten. Die beiden gehören zu einer Riege neuer Visionäre - in einer Region, die von vielen Österreicherinnen und Österreichern noch ziemlich unentdeckt ist. Gemeinsam mit jungen Gastronomen wie Bianca Rohrer und Ulrich Matlschweiger vom Restaurant Hoamat will das Geschwisterpaar den Menschen die Einzigartigkeit und Schönheit dieser Gegend näherbringen. Schließlich liegt Palfau, an dessen Ortsrand sich die Chalets befinden, idyllisch eingebettet zwischen den Nationalparks Gesäuse und Kalkalpen.