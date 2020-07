Entspannen, Loslassen, Genießen, Golfen kann man in Österreichs einziger Erwachsenentherme, Linsberg Asia.

Ein Refugium voller Ruhe erwartet die Gäste am fernöstlichsten Punkt Niederösterreichs.

Ungestörte Ruhe …

tiefenwirksame Erholung und vollendete Entspannung – dafür steht Linsberg Asia – ein Resort, das Hotel, Therme und Spa vereint. In idealer Lage am Verkehrsknotenpunkt Wiener Neustadt in Bad Erlach, 40 Min. von Wien entfernt, finden Ruhesuchende zahlreiche Rückzugsorte, um in ein Reich des Wohlbefindens einzutauchen.

Linsberg Asia - in Österreichs einzige Erwachsenentherme – spürt man den Sommer mit allen Sinnen.

© Linsberg Asia

Mit Sicherheit … kurze Anreisezeit & hoher Erholungswert

Das 4-Sterne-Superior-Hotel präsentiert sich mit 125 Doppelzimmern, einem exklusiven Hotel-Spa Bereich sowie außergewöhnlichem Massage- und Kosmetikangebot. Inspirierendes, fernöstliches Ambiente, prachtvolle Gartenanlagen und fernöstliche Stilelemente prägen die edle Atmosphäre dieses Resorts.

Entsprechend dem Fusions-Grundsatz des Linsberg Asia treffen asiatische Highlights auf europäische und regionale Einflüsse. Unter Einbindung lokaler Produkte verwöhnt das Küchenteam auf höchster Qualitätsstufe. Gutscheine für Brunches, Frühstück und Therme und Dinner und Therme sowie „Thermenduo deluxe“ und Tageseintritte zählen zu den beliebtesten Geschenksideen.

Im Sommer …

liegt der Fokus auf der wetterunabhängigen Entspannung. Mit der Linsberg Asia Sommer-Monatskarte im Juli oder August gibt es einen Monat lang Thermenvergnügen, wobei die die 5. Woche - on top - den kostenfreien Thermeneintritt, sowie zahlreiche Gutscheine inkludiert. 8 Pools, 9 Saunen, Poolbar, Sportbecken und Thai-Hütten - private Rückzugsorte garantieren Wellness vom Feinsten! Adults only – diese Ruhe wird geschätzt.

© Linsberg Asia

Golf oder Wellness?

Im Asia Resort Linsberg kommen alle Gäste auf ihren Geschmack. Hotelgäste erhalten 15 % Greenfee im Golfclub Linsberg oder Golfclub Föhrenwald, oder man bespielt im Rahmen von Golfpackages 2 Plätze während des Aufenthaltes!