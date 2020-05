Gewinnspiel Genießerhotel Bergergut

Genuss und Romantik fernab vom Mainstream: Das Hotel Bergergut im Dreiländereck Mühlviertel, Böhmen und Bayern zählt zu den kulinarischen Hotspots Österreichs.

Auf und ab winden sich die engen Straßen bei der Anreise nach Afiesl in Oberösterreich unweit der tschechischen Grenze. Dass das Mühlviertel nicht nur idyllisches Hügelland, sondern auch Hopfenland ist, verraten die vielen Hopfenfelder, die sich über die gesamte Region erstrecken. Der Anbau ist bereits seit dem 13. Jahrhundert verbreitet. Auch das Webereihandwerk hat hier Tradition und noch heute gibt es ausgewählte, spannende Betriebe. Auch das jetzige Genießerhotel Bergergut war einst Weberei und Landwirtschaft und Familie Pürmayer hat das Haus in den letzten Jahrzehnten zu einem führenden, kleinen, feinen adults-only Hotel entwickelt. Paare, die Zweisamkeit und kreative, verwurzelte Kulinarik suchen, entdecken das familiär geführte Boutique Hotel als ihre persönliche Lieblingsadresse.

© Bergergut

Thomas Hofer, 2-Haubenkoch im Bergergut, durfte die Liebe zu gutem Essen bereits in seiner Kindheit erfahren. Seine Oma und Mutter widmeten sich mit Hingabe der ursprünglichen Mühlviertler Küche. Hochwertige Produkte und alte Sorten spielen für den jungen Chefkoch eine große Rolle. Nicht nur laut Gault Millau zählt er zu den größten Hoffnungen der Szene. Bereits am Morgen beginnt für Hotelgäste beim servierten Frühstück ein kulinarischer Hochgenuss – den krönenden Tagesabschluss bietet das 2-Hauben Dinner in 6 Gängen im stilvollen Restaurant Culinariat.

© Bergergut

Dem Küchenchef über die Schultern schauen und dann mit köstlichen Rezepten und praktischen Tipps und Tricks zu Hause selbst seine Liebsten verwöhnen: Thomas Hofer veranstaltet ganzjährig zu verschiedenen Themenschwerpunkten Kochworkshops und haus- und handgemachte Mitbringsel gibt es in der jüngst eröffneten Genuss Greisslerei.

Was wäre ein Menü ohne der passenden (Bier) Begleitung? Hotelgäste haben die Qual der Wahl zwischen 40 ausgewählten regionalen, nationalen und internationalen Biersorten. Biersommelier Tamas steht beratend zur Seite und führt bei einer Verkostung durch die Welt von Spezialitäten aus der Drei-Länder Bier-Welt-Region bis zu bierigen internationalen Schmankerln. Und wer noch immer nicht genug hat, besichtigt die nahegelegene Brau-Boutique oder taucht beim „Bierbrauen live“ in die Welt des goldenen Gebräus ein.

© Bergergut

Individuelle Suiten, ein feiner Wellnessbereich und die unberührte Naturlandschaft bieten die besten Voraussetzungen um zur Ruhe zu kommen. E-Bikes und Segways und herrliche Wald-, Rad- & Wanderwege laden zu entschleunigenden Ausflügen ins Grüne und stehen für Ausflüge im Mühlviertel oder zum tschechischen Moldaustausee bereit.

© Bergergut

Jetzt beim Gewinnspiel mitmachen und ein Romantik-Wochenende im Hotel Bergergut gewinnen!