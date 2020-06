Die Region Güssing-Stegersbach ist der ideale Urlaubsort, um Kultur, Sport und Erholung im Burgenland zu vereinen.

Landschaftlich ist die Region geprägt von sanften Hügeln und Weingärten. Die Nähe zu Thermalbädern macht die Umgebung für den Wellnessurlaub besonders attraktiv. In Reichweite befinden sich die Thermen Stegersbach, Loipersdorf und Bad Waltersdorf.

Das Wahrzeichen der Stadt Güssing ist die mächtige Burganlange, die älteste ihrer Art im Burgenland. Das Burgmuseum, das Franziskanerkloster und die Klosterkirche sind kulturelle Ausflugsziele in Güssing. Da Güssing inmitten eines Naturparks gelegen ist, ist der Ort optimal zum Radfahren und Wandern geeignet. In der traumhaften Hügellandschaft kommen also auch Sportbegeisterte auf ihre Kosten.