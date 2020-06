Atemberaubende Naturoase mitten in Tirol.

Die Tiroler Region Hall-Wattens begeistert jedes Jahr tausende Besucher. Die Region besteht aus 11 charmanten Dörfern, zu welchen die berühmte Stadt Hall in Tirol gehört. Im Winter eignet sich das sich in der Region befindende Skigebiet Glungenzer perfekt für Winteraktivitäten wie Skifahren, Rodeln, Langlaufen, oder Eislaufen. Im Sommer bietet die einmalige Natur Aktivitäten aller Art. Ob Wandern, Klettern, oder Radfahren, die Region Hall-Wattens ermöglicht all dies durch ihre atemberaubende Landschaft. Die Wandergebiete der Region sind sehr beliebt, und ziehen jedes Jahr neue Abenteuerlustige und Naturliebhaber an. Die kristallklaren Seen, welche sich wunderbar zum Baden eignen, tragen zu einem einmaligen Urlaub bei.

Die ereignisreichen Sportveranstaltungen, das große gastronomische Angebot, und die tollen Unterkünfte tragen alle zu dem Charme und der Ausstrahlung dieser Region bei. Die Region Hall-Wattens ist mit ihrem umfassenden Angebot ein wahrer Geheimtipp für Naturliebhaber und Familien.