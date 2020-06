Die Hochsteiermark ist das perfekte Urlaubsziel für Aktivurlauber und Naturfreunde.

Die Hochsteiermark umfasst das Gebiet zwischen Leoben, Bruck an der Mur und Mürzzuschlag im Norden der Steiermark. Besonders beliebt ist dieses Gebiet für Aktivurlauber und Sportler. Die Region ist landschaftlich geprägt von Bergketten, Quellen, Almen und grünen Wäldern.

Von Wandern und Klettern über Radfahren, Paragleiten und Golfen bis hin zu Skifahren im Winter ist in der Region alles möglich. Die Region hat 200 Gipfelkreuze, 1.000 Kilometer Wander- und Pilgerwege, 500 Kilometer Radwege, 150 Kilometer Laufstrecken und einen 18- Loch Golfplatz zu bieten.

Ein empfehlenswertes Ausflugsziel ist der Grüne See, der als einer der schönsten Orte Österreichs bekannt ist. Die Pilgerwege der Region führen bis hin zur namhaften Wallfahrtskirche in Mariazekk. Shopping und Kultur kann man in den Städten Kapfenberg, Mürzzuschlag, Leoben und Bruck an der Mur erleben.