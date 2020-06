Italien bereit für den Sommer

Bunt, gemütlich, nachhaltig und vor allem sicher.

Für all das steht der 130 Kilometer lange Küstenabschnitt von Friaul-Julisch Venetien in Italien im Sommer 2020. Der „StrandFVG2020“ erstreckt sich von Lignano Sabbiadoro nach Muggia, über die Lagune, Grado und den Golf von Triest.

Die Sicherheitsmaßnahmen

In einer virtuellen Pressekonferenz auf www.turismofvg.it hat die Region nun alle Neuigkeiten und Sicherheitsmaßnahmen für den heurigen Sommer präsentiert.

Jeden Tag werden die Strände der Region mit einer anderen Farbe gekennzeichnet sein, und zwar durch die bunten Armbänder, die die Gäste am Eingang der Strandbäder ausgehändigt bekommen. Der Zugang zum Strand wird dank digitaler Reservierung und Online-Buchungssysteme schnell gehen. Die meisten Strandbetreiber haben die notwendigen Software-Plattformen für die Buchungsverwaltung bereits eingeführt. Das Buchungsportal der Strände www.spiaggiafvg2020.it wird ab Mitte Juni online sein und alle Badeanstalten in Friaul-Julisch Venetien in einem einzigen Portal zusammenfassen. Hier finden Urlauber alle wichtigen Informationen und Warteschlangen bei der Ankunft werden vermieden.

An den Stränden wird es mehr Raum zwischen den Sonnenschirmen, mehr Platz für die Gäste und eine Kontrolle bei den Ein- und Ausgängen geben. Und es wird 2020 sogar bequemer denn je werden am Strand: viele Gastbetriebe bieten ein Bestell- und Lieferservice! Gäste können sich Speisen und Getränke also einfach direkt unter den Sonnenschirm liefern lassen. Kurz gesagt: der „StrandFVG2020“ soll ein intelligenter Strand sein - für beruhigendes und besonderes Erlebnis im Sommer 2020.

© Gianluca Baronchelli

Sicher und genussvoll

An den Stränden von Friaul-Julisch Venetien herrschen somit heuer zwar viele neue Regeln, aber gleichzeitig will man ein erholsames und genussvolles Urlaubserlebnis bieten. Um das zu erreichen, haben in den letzten Monaten der Tourismusverband, regionale Touristiker, Betreiber und Stakeholder an einem Strang gezogen und gemeinsam die neuen Leitlinien ausgearbeitet. Damit reagiert man einerseits auf die gesundheitspolitischen Notwendigkeiten zur Bekämpfung von Covid-19. Gleichzeitig werden die Neuerungen aber auch dazu genutzt, um das Qualitätsniveau der Dienstleistungen noch weiter zu heben.

Unter den norditalienischen Regionen gehört Friaul-Julisch Venetien übrigens zu jenen Regionen, die die Situation am besten gemeistert haben, die Infektionsraten waren stets sehr niedrig.