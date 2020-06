Sommerurlaub in Österreich 2020

Die größte Ferienhaus-Suchmaschine der Welt www.hometogo.at kennt die Urlaubs-Vorlieben der ÖstereicherInnen für den Sommer 2020. Fast 30.000 Suchanfragen aus Österreich zwischen 27. Mai und 3. Juni haben die Ferienhausexperten ausgewertet. Und demnach ist Kärnten der klare Favorit für einen Heimaturlaub in diesem Jahr. Nicht nur liegt das Bundesland Kärnten auf Platz 1 aller Anfragen, auch vier Kärntner Seen haben es in die Top 10 geschafft. Der Wörthersee auf Platz 2, Faaker und Klopeiner See auf Rang 6 und 7, und der Ossiacher See schafft es auch noch auf den neunten Platz.